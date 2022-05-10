DJI, "Mini 3 Pro" ismini verdiği yeni drone modelini tanıttı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Mini 2'nin gelişmiş versiyonu olan drone, kamerasıyla da uçuş süresiyle de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Drone dünyasının önemli temsilcilerinden bir tanesi olan DJI, "Mini 3 Pro" ismini verdiği yeni modelini resmen duyurdu. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Mini 2 isimli modelin yenilenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan drone, sahip olduğu özelliklerle dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Peki DJI'ın yeni drone modeli tüketicilere neler vadediyor?

Gimbal benzeri yeni bir kamera tasarımıyla tanıtılan drone, 250 gramdan daha hafif bir yapıya sahip. Bu da onu hem atik yapıyor hem de yasal düzenlemelerden sıyırıyor. 90 derece dönebilen kamera mekanizmasına sahip olan DJI Mini 3 Pro, bu özelliği sayesinde de hem dikey hem de yatay düzlemde çekimler yapabiliyor. DJI'ın yeni drone modelinin sahip olduğu kamera özellikleri ise kendine hayran bırakacak türden.

Karşınızda DJI Mini 3 Pro

1/1.3 inç sensöre sahip bir kamerayla gelen DJI Mini 3 Pro, 4K çözünürlükte 60 fps videolar çekebiliyor. Bununla birlikte dileyen tüketiciler 48 MP çözünürlük sunan fotoğraf çekimleri de yapabilecekler. Yapılan açıklamalara göre f/1,7 diyafram açıklığına sahip olan kamera, özellikle de düşük ışıkta etkileyici bir performans sunuyor.

DJI'ın yeni drone modeli diğer teknik özellikler anlamında da etkileyici. Öyle ki bu drone'da birden çok otonom uçuş modu bulunuyor. Bu modlarla hareket halindeki bir nesne takip edilebiliyor. Ayrıca duran nesnelerin etrafında hatasız bir şekilde dönebilen otonom uçuş modu da Mini 3 Pro'da yer alıyor. Önceden programlanan bir rotada otonom olarak uçabilen drone, bu özelliği ile de tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Tüm bunlara ek olarak; çarpışma engelleme özelliği de bu drone'un sahip olduğu yetenekler arasında yer alıyor. Ancak DJI Mini 3 Pro'nun yalnızca ön kısım için sensörlerle donatıldığını, geriye doğru olan uçuşlarda tüm sorumluluğun tüketicide olduğunu söylemeden geçmeyelim.

DJI Mini 3 Pro, iki farklı batarya seçeneği ile satışa sunulmuş durumda. Bunlardan bir tanesi, standart olarak sunulan ve 34 dakikaya kadar uçuşa imkan tanıyan batarya. İkinci seçenek ise 47 dakikaya kadar uçuş süresi vadeden daha büyük bir batarya. Şirket, büyük bataryanın kullanılması durumunda drone ağırlığının 250 gramın üzerine çıkacağını, bunun da ABD gibi ülkelerde yasal kayıt zorunluluğu anlamına geldiğini ifade ediyor.

DJI tarafından yapılan açıklamalara göre bu drone'u satın almak isteyen bir tüketicinin 669 doları gözden çıkarması gerekecek. Ancak bu fiyata kumanda dahil değil. İşte burada işler değişiyor. Eğer bir tüketici drone ile birlikte standart olarak sunulan RC-N1 isimli kumandayı satın almak isterse, 759 dolar ödeme yapması gerekecek. Ancak tüketicilere sunulan bir seçenek daha var. Öyle ki bu drone için özel bir kumanda üretildi. "DJI RC" olarak isimlendirilen bu kumanda dahili bir ekrana sahip ve 700 nit parlaklık değeri ile dikkat çekiyor. İşte DJI Mini 3 Pro ile RC'yi satın almak isterseniz, bu kez de 909 dolar ödeme yapılması gerekiyor. DJI, ön siparişe açtığı drone modelinin teslimat tarihleri ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı...

DJI Mini 3 Pro için hazırlanan tanıtım videosu