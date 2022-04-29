Snap, Size Kilitlenip Çekim Yapan Droneu 'Pixy'yi Tanıttı

Günümüzde teknoloji şirketine dönüşen Snap, sizi tanıyan ve istediğiniz şekilde çekim yapmanızı sağlayan yeni droneu Pixy'yi tanıttı. Küçük ve tatlı bir tasarıma sahip olan Pixy, yetenekleriyle tüm dünyayı kendine hayran bıraktı.

2011 yılında kurulan ve günümüzde kullandığımız pek çok kamera filtresinin atası olan Snap, sosyal medya platformu Snapchat’ten çok daha ötesinde ürünler çıkarmaya devam ediyor. Kendisini bir teknoloji şirketi olarak da tanımlayan Snap, bugün özellikle içerik üreticilerinin en büyük dostlarından biri olacak droneunu tanıttı.

Snap’in ‘Pixy’ ismini verdiği mini drone, üzerinde bulunan bir kamerayla dış çekimlerin inanılmaz bir kolaylaştırıcısı olmayı hedefliyor. Fakat cihaz, kendisini diğer dronelardan ayıran pek çok yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Gelin, Snap Pixy droneuna yakından bakalım.

Snap'in küçük ve yetenekli droneu Pixy:

Snap Pixy, herhangi bir kumanda ile kontrol edilmiyor. Drone, üzerinde bulunan kamerayla insanları tanıyor ve uçurmadan önce seçtiğiniz uçuş moduna geçerek farklı şekillerde çekim yapabiliyor. Pixy, isterseniz olduğu yerde havada kalıyor, isterseniz sizin etrafınızda dönüyor, isterseniz de siz koşarken ya da yürürken sizi takip edebiliyor. Tüm bu seçenekler, drone üzerindeki küçük bir tuşla seçilebiliyor.

Avucunuzun içinden kalkan Pixy, iniş yaparken de yine avucunuzun içine dönüyor ve otomatik olarak elinize iniyor. Cihazın çektiği görüntüler de boyutuna göre hem günümüz standartlarına yakın, hem de gelecek için umut veren kalitede kullanıcıya sunuluyor. Pixy, 2,7K çözünürlüğünde video ve 12 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekimi yapabiliyor. Çekilen tüm videolar, otomatik olarak Snapchat Memories’e transfer ediliyor.

Yalnızca 101 gram ağırlığındaki Pixy, bir şarjla 5-8 uçuş tamamlayabiliyor. Bataryasının bitmesi durumundaysa içindeki batarya kolayca yedek bataryayla değiştirilebiliyor. Snapchat’in bu tatlış ve yetenekli droneu ABD’de ve Fransa’da 229,99 dolarlık fiyat etiketiyle satılmaya başladı.