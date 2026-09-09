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Doğuş Otomotiv Araç Alım/Satım ve Kiralama Platformu “sensat”ı Kullanıma Sundu!

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Doğuş Otomotiv, vasıta alım/satım, kiralama ve birçok farklı hizmete sahip dijital otomobil platformu sensat’ı kullanıma sundu.

Doğuş Otomotiv Araç Alım/Satım ve Kiralama Platformu “sensat”ı Kullanıma Sundu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomotiv sektöründe dijitalleşme adımları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda da farklı farklı platformların devreye alındığını görüyorduk. Şimdi ise bu tarz hamle yapan şirketler arasında Doğuş Otomotiv de eklendi.

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Doğuş Otomotiv, pazardaki dengeleri değiştirebilecek yeni araç platformu sensat.com'u resmen kullanıma sundu. Platform, bireysel kurumsal kullanıcıların vasıta alım, satım ve kiralama süreçlerini tek bir merkezde birleştiriyor.

Yapay zekâ desteği, hasar sorgulama gibi özellikler var

Bağımsız bir yapıya sahip olduğunu belirtmek gerek. platformda sadece Doğuş Otomotiv bünyesindeki markalar değil, tüm vasıta üreticilerinin modelleri yer alabiliyor. İlk etapta vasıta kategorisine odaklanan platform; otomobil, SUV, arazi araçları, hafif ticari araçlar, motosikletler ve deniz araçlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu sayede farklı kullanıcı profilleri ve çeşitli vasıta ihtiyaçları tek bir dijital platform üzerinden yönetilebiliyor.

sensat.com, sadece standart bir ilan listeleme platformu olmanın ötesine geçmeyi amaçlayan dijital araçlarla donatılmış. Platformda öne çıkan en dikkat çekici özelliklerden biri, kullanıcıların kişisel ihtiyaç ve tercihlerine uygun ilanları tespit eden yapay zekâ destekli araç öneri sistemi olarak öne çıkıyor.

Satın alma süreçlerindeki veri ihtiyacını karşılamak adına platform içerisine hasar sorgulama gibi doğrudan erişilebilir hizmetler entegre edilmiş. Satıcı tarafında ise ilanların daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlayan ilan öne çıkarma seçenekleri sunuluyor. Hem web sitesi hem de mobil uygulamayla geldiğini belirtelim.

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