Görme Engelli Başarılı Bir Piyanistin Beyni İncelendi

Başarılı bir caz piyanisti olan Matthew Whitaker, görme engelli olarak doğdu. Sahip olduğu bu engele rağmen, 3 yaşından beri kendi kendine piyano çalmayı öğrendi ve başarılı bir piyanist oldu. ABD'de bulunan bir doktor, Whitaker'ın beynini inceleme altına aldı ve yapılan inceleme sonucunda Whitaker'ın son derece nadir görülen bir durum olan görsel korteksini kullandığı ortaya çıktı.

Doğuştan görme engelli bir birey olan Matthew Whitaker, 18 yaşında olmasına rağmen büyük övgü ve başarı toplamayı başarmış genç bir caz piyanisti. Whitaker, piyano çalmayı çok küçük yaşlardan itibaren hiçbir ders almadan kendi kendine öğrenmiş.

Bestelediği parçalar ve çaldığı şarkılarla son derece ünlenen Whitaker’ın hiçbir şey görmeden notaları öğrenmesi herkesi hayrete düşürüyor. Bu konu üzerine gitmek isteyen bir doktor, Whitaker’ın beynini incelemeye başladı. Yapılan incelemeler sonucunda, genç piyanistin doğuştan görme engellilerde çok nadir görülen bir yeteneğe sahip olduğu ortaya çıktı.

Genç piyanist müzikle 3 yaşında tanıştı

Matthew Whitaker, prematüre olmasının sonucunda doğum sırasında görme yetisini kaybetmiş. 3 yaşına geldiğinde, dedesinin Yamaha model klavye hediye etmesinin ardından müzikle tanışmış. Genç adamın babası Moses Whitaker konuyla ilgili şu sözleri dile getirdi; “Matthew 3 yaşındayken klavye ile tanıştı. Kısa bir süre sonra, notaları kimsenin ona öğretmemesine rağmen “daha dün annemizin kollarında yaşarken” şarkısını çalmaya başladı. Gerçekten şok oldum, çünkü bunu ona gösterebilecek kimse yoktu.”

Whitaker’ın müziğe olan ilgisi klavyeyle bitmedi. Whitaker, 9 yaşında kendi kendine org çalmayı öğrendi. 11 yaşına gelmeden sayısız kulüpte ve etkinlikte müzikal yeteneklerini seyircilerle buluşturdu. Piyanist, son olarak New Orleans Caz Festivali’nde sahne aldı.

Whitaker, müzik sayesinde görsel korteksini kullanabiliyor

Whitaker’ın hiçbir şey görmeden bu kadar başarılı bir şekilde piyano çalabiliyor olması, Dr. Charles Limb de dahil olmak üzere yüzlerce kişiyi hayrete düşürdü. Doktor Limb, daha fazla merak içerisinde yaşamaktansa, Whitaker’ın beynini incelemeye karar verdiğini belirtti.

Whitaker, San Francisco'da bulunan bir üniversitede MR testine, elinde küçük bir klavyeyle girdi. MR sırasında kesintisiz bir şekilde bu klavyeyi çalması istendi. MR testinden sonra, Whitaker’a kulaklıkla bazı ders kayıtları ve şarkılar dinletildi.

Ders kayıtlarını dinlerken, Whitaker’ın beyninde hiçbir farklılık gözlemlenmedi. Ancak müzik dinletilmeye başlandığı zaman, Whitaker’ın görsel korteksinde bazı değişiklikler ortaya çıktığı görüldü.

Yapılan incelemeler sonucunda, Whitaker’ın görme engelli olmasına rağmen müzik sayesinde görsel korteksi harekete geçirecek bir beyne sahip olduğu ortaya çıktı. Normalde doğuştan görme engelli olarak doğan insanlarda görsel korteks kullanımı neredeyse hiç olmazken, doktor Limb, Whitaker’da böyle bir durumun söz konusu olmadığını, piyanistin başarısının büyük çoğunluğunun buna bağlı olduğunu dile getirdi.