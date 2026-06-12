OLED Dokunmatik Ekranlı MacBook Neredeyse Kesinleşti: MacBook Ultra’ya Hazır Olun!

Sektörün en güvenilir sızıntı kaynaklarından birine göre MacBook Ultra ismini alacak yeni modelin OLED dokunmatik ekranla geleceği neredeyse kesinleşti.

Apple, uzun yıllardır MacBook’lara OLED ekran getirmeyi planlıyordu. Ayrıca OLED MacBook modelinin dokunmatik ekranla geleceği de söylentiler arasındaydı. Şimdi ise güvenilir bir kaynaktan bu iddiaları desteklyen bir paylaşım geldi.

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Teknoloji sektörünün en güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Çin merkezli Digital Chat Station, Apple’ın gerçekten de çok yakında dokunmatik ekranlı bir MacBook modelini tanıtacağını söylüyor.

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MacBook Ultra ismiyle bu yıl içinde piyasaya sürülebilir

Daha önce çıkan iddialarda Apple’ın OLED ve dokunmatik ekranlı yeni MacBook’unu 2026 bitmeden tanıtacağı bildirilmişti. Hatta eylüldeki iPhone lansmanıyla birlikte geleceğine dair söylentiler de vardı. Yeni bilgisayarın isminin ise MacBook Ultra olacağı konuşuluyordu. Digital Chat Station da kendi kaynaklarına dayandırdığı paylaşımında cihazın dokunmatik ekranlı olacağının %100 kesinleştiğini ifade etti.

MacBook Ultra, dokunmatik olmasıyla cihazın tarihinde bir ilke imza atacak. macOS 27 Golden Gate de dokunmatik yüzeylere uygun yan bölüm getirmesiyle ona destek sunacak. Cihazın M6 yeni nesil işlemciyle gelebileceği de söylentiler arasında. Fiyatının da biraz tuzlu olmasını bekliyoruz. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.