Geçtiğimiz gün Twitter’da yaşanan büyük saldırıda Bitcoin istenen bazı hesapların verilerinin kopyalandığı bugün Twitter tarafından açıklandı. Şirket, hangi hesapların verilerinin ele geçirildiğini söylemedi.

Bundan iki gün önce sosyal medya devi Twitter, dev bir skandalla gündeme gelmişti. Twitter’da bulunan ve aralarında Elon Musk, Bill Gates, Apple ve Jeff Bezos gibi milyonlarca kişi tarafından takip edilen doğrulanmış hesaplara izinsiz erişim sağlanmış ve bu hesaplardan bazı Tweetler paylaşılmıştı.

Hackerlar, ele geçirdikleri Twitter hesapları üzerinden takipçilerden Bitcoin istemişlerdi. Hackerların yaptıkları paylaşımlarda 1.000 dolarlık Bitcoin gönderen takipçilere 2.000 dolarlık Bitcoin’in geri gönderileceği gibi ifadeler yer alıyordu. Bu skandal şu an için sona ermiş olsa da Twitter’ın başı epey ağrımış durumda.

Hackerların amacı neydi?

Geçtiğimiz gün hackerlar hakkında daha fazla detay paylaşan Twitter, hackerların saldırı sırasında toplamda 130 hesaba saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Bunun yanı sıra şirket, Bitcoin paylaşımı yapılan hesapların şifrelerinin çalındığına dair bir bulgu olmadığını da açıklamıştı.

Tabii tüm bu açıklamalar ve olayların ardında hâlâ cevaplanmamış bir soru bulunuyordu. Hackerlar, bu hesaplara erişim sağlayarak neyi amaçlıyorlardı? Bu konuda çeşitli spekülasyonlar bulunsa da Twitter, bugün yaptığı açıklamada hackerların asıl amacı hakkında ipucu verdi.

8 hesabın verisi indirilmeye çalışıldı, 45 hesabın şifresi değiştirildi:

Erişim sağlanan hesapların hepsinden Bitcoin istenmiş olsa da hackerlar aslında çok daha büyük bilgilerin peşindeydi. Elde edilen hesapların kimseye gözükmeyen özel mesajları ve telefona kaydedilen kişilerin bulunduğu adres defteri gibi hassas bilgilere kolayca ulaşılabilirdi.

Twitter tarafından yapılan açıklama da bu yönde oldu. Twitter Destek hesabı, olaya karışan Twitter hesaplarından en fazla sekizinde ‘Twitter Verilerin’ bölümünden tüm verilerinin indirilmeye çalışıldığı açıklandı. Şirket, veri hırsızlığına maruz kaldığı düşünülen hesapların sahiplerine ulaştıklarını belirtti.

Twitter, verisi ele geçirilmiş olma ihtimali bulunan hesapların hangi hesaplar olduğunu doğrudan açıklamasa da bu hesapların onaylanmamış hesaplar olduğu bilgisini paylaştı. Bununla birlikte saldırıda şifrelerin çalındığına dair bir bulgu bulunmadığı açıklanmış olsa da Twitter, son açıklamalarında 45 hesabın şifresinin hackerlar tarafınndan değiştirildiğini ve bu hesaplara erişim sağlandığını duyurdu.