Steam, bu seferde DOOM serisine odaklı bir indirim başlattı. Kısa süreli kampanyada %80'e varan indirim sunuluyor.

Gün geçmiyor ki yepyeni bir Steam indirimi görmeyelim. Dünyanın en büyük oyun mağazası, düzenli olarak oyun fiyatlarının uçtuğu şu günlerde ilaç gibi gelen kampanyalar yaparak oyunseverleri mutlu ediyordu. Şimdi ise seri bazlı bir indirim başladı.

Tarihin en iyi FPS serilerinden olan DOOM oyunları Steam’de büyük indirime girdi. %80’e varan oranda fiyatları düşüren bu kampanya, 30 Ocak’a kadar devam edecek. Eğer FPS türünü seviyorsanız ve daha önce DOOM oyunlarını oynamadıysanız bu indirimleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Steam’de fiyatı düşen DOOM oyunları ve DLC'ler

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı DOOM Eternal 23,99 dolar 5,99 dolar (%75) DOOM Eternal: The Ancient Gods 11,99 dolar 4,79 dolar %60) DOOM Eternal: The Ancient Gods Part II 11,99 dolar 4,79 dolar (%60) DOOM 11,99 dolar 2,39 dolar (%80) DOOM + DOOM II 6,99 dolar 2,79 dolar (%60) DOOM 3 5,99 dolar 2,39 dolar (%60) DOOM 64 2,99 dolar 1,19 dolar (%60) DOOM Anthology 62,95 dolar 17,32 dolar (%72)

Fiyatı düşen tüm DOOM oyunlarına buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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