Steam'in bu haftaki "Hafta Boyu Fırsatları"nda indirime giren oyunlar belli oldu. Yüzlerce yapımda %90'lara varan oranda indirim sunuluyor.

Steam, her hafta “Hafta Boyu Fırsatları” ismi altında birçok oyuna indirim yapıyordu. Şimdi ise indirime giren yeni oyunlar belli oldu. Biz de her hafta olduğu gibi bu hafta da fiyatı düşen yapımları sizler için derledik.

Haftalık indirimler, 27 Ocak tarihine kadar devam edecek. Bu hafta da geçen hafta gibi birçok popüler yapımda %90'lara varan indirimler bulunuyor. Aşağıdan fiyatı düşenlere göz atabilirsiniz.

Steam'de bu hafta fiyatı düşen bazı oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Detroit: Become Human 31,99 dolar 9,59 dolar (%70) Crusader Kings III 29,99 dolar 8,99 dolar (%70) Age of Empires IV: Anniversary Edition 19,99 dolar 9,99 dolar (%50) Arma 3 14,99 dolar 2,99 dolar (%80) Europa Universails IV 29,99 dolar 2,99 dolar (%90) Dune: Spice Wars 17,99 dolar 9,89 dolar (%45) Plague Inc: Evolved 7,99 dolar 2,39 dolar (%70) F1 Manager 2024 20,99 dolar 8,39 dolar (%60) Stellaris 23,99 dolar 5,99 dolar (%75) Blazing Sails 7,99 dolar 2,71 dolar (%66)

Hafta boyunca ücretsiz olacak oyunların tamamına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.