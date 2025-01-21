Steam, her hafta “Hafta Boyu Fırsatları” ismi altında birçok oyuna indirim yapıyordu. Şimdi ise indirime giren yeni oyunlar belli oldu. Biz de her hafta olduğu gibi bu hafta da fiyatı düşen yapımları sizler için derledik.
Haftalık indirimler, 27 Ocak tarihine kadar devam edecek. Bu hafta da geçen hafta gibi birçok popüler yapımda %90'lara varan indirimler bulunuyor. Aşağıdan fiyatı düşenlere göz atabilirsiniz.
Steam'de bu hafta fiyatı düşen bazı oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Detroit: Become Human
|31,99 dolar
|9,59 dolar (%70)
|Crusader Kings III
|29,99 dolar
|8,99 dolar (%70)
|Age of Empires IV: Anniversary Edition
|19,99 dolar
|9,99 dolar (%50)
|Arma 3
|14,99 dolar
|2,99 dolar (%80)
|Europa Universails IV
|29,99 dolar
|2,99 dolar (%90)
|Dune: Spice Wars
|17,99 dolar
|9,89 dolar (%45)
|Plague Inc: Evolved
|7,99 dolar
|2,39 dolar (%70)
|F1 Manager 2024
|20,99 dolar
|8,39 dolar (%60)
|Stellaris
|23,99 dolar
|5,99 dolar (%75)
|Blazing Sails
|7,99 dolar
|2,71 dolar (%66)
Hafta boyunca ücretsiz olacak oyunların tamamına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.