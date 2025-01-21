Ubisoft'un ikonik serisi Assassin's Creed'in oyunları, kısa süreliğine Steam'de büyük indirime girdi.

Her hafta yeni indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkan Steam, şimdi ise Ubisoft’un efsane serisi Assassin’s Creed’in oyunlarında indirimlere gitti. İndirimde, birçok AC oyununda %85'e varan indirim sunuluyor.

Steam’in Assassin’s Creed oyunlarındaki indirimleri, 26 Ocak tarihine kadar devam edecek. Eğer serinin hayranlarındansanız ve oynamadığınız oyunlar varsa bu kampanyayı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Aşağıdan fiyatların ne kadar düştüğüne göz atabilirsiniz.

Fiyatı düşen Assassin's Creed oyunları

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Assassin's Creed Bundle 403,85 dolar 108,75 dolar (%73) Assassin's Creed Mirage 39,99 dolar 15,99 dolar (%60) Assassin's Creed Valhalla 47,99 dolar 11,99 dolar (%75) Assassin's Creed Odyssey 47,99 dolar 9,59 dolar (%80) Assassin's Creed Origins 47,99 dolar 7,19 dolar (%85) Assassin's Creed Unity 23,99 dolar 5,99 dolar (%75) Assassin's Creed Director's Cut 15,99 dolar 3,99 dolar (%75) Assassin's Creed 2 15,99 dolar 3,99 dolar (%75) Assassin's Creed 3 Remastered 31,99 dolar 7,99 dolar (%75) Assassin's Creed Brotherhood 15,99 dolar 3,99 dolar (%75) Assassin's Creed Revelations 15,99 dolar 4,79 dolar (%70) Assassin's Creed Black Flag Gold Edition 31,99 dolar 9,59 dolar (%70)

Kampanyaya buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.