Her hafta yeni indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkan Steam, şimdi ise Ubisoft’un efsane serisi Assassin’s Creed’in oyunlarında indirimlere gitti. İndirimde, birçok AC oyununda %85'e varan indirim sunuluyor.
Steam’in Assassin’s Creed oyunlarındaki indirimleri, 26 Ocak tarihine kadar devam edecek. Eğer serinin hayranlarındansanız ve oynamadığınız oyunlar varsa bu kampanyayı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Aşağıdan fiyatların ne kadar düştüğüne göz atabilirsiniz.
Fiyatı düşen Assassin's Creed oyunları
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Assassin's Creed Bundle
|403,85 dolar
|108,75 dolar (%73)
|Assassin's Creed Mirage
|39,99 dolar
|15,99 dolar (%60)
|Assassin's Creed Valhalla
|47,99 dolar
|11,99 dolar (%75)
|Assassin's Creed Odyssey
|47,99 dolar
|9,59 dolar (%80)
|Assassin's Creed Origins
|47,99 dolar
|7,19 dolar (%85)
|Assassin's Creed Unity
|23,99 dolar
|5,99 dolar (%75)
|Assassin's Creed Director's Cut
|15,99 dolar
|3,99 dolar (%75)
|Assassin's Creed 2
|15,99 dolar
|3,99 dolar (%75)
|Assassin's Creed 3 Remastered
|31,99 dolar
|7,99 dolar (%75)
|Assassin's Creed Brotherhood
|15,99 dolar
|3,99 dolar (%75)
|Assassin's Creed Revelations
|15,99 dolar
|4,79 dolar (%70)
|Assassin's Creed Black Flag Gold Edition
|31,99 dolar
|9,59 dolar (%70)
Kampanyaya buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.