Steam'in strateji oyunlarını içeren yeni indirim dönemi Steam Gerçek Zamanlı Strateji Festivali başladı. Biz de sizler için yeni indirim döneminde dikkat çeken indirimleri bir araya getirdik.
Steam'in 2023'ün Kasım ayında dolar kuruna geçmesiyle birlikte uzunca bir süredir oyunlara uygun fiyatlara ulaşmakta zorlanıyoruz fakat belli başlı indirim dönemleri sayesinde nispeten de olsa daha uygun fiyatlar kovalayabiliyoruz.
Yeni indirim dönemi yalnızca strateji oyunlarına odaklanıyor olsa da yüzlerce farklı oyun indirime girmiş durumda. İndirimler 27 Ocak TSİ 21.00'a kadar sürecek.
Steam Gerçek Zamanlı Strateji Festivali indirimleri
|Oyun
|Eski Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Manor Lords
|19,99$
|13,99$ (-%30)
|Stellaris
|23,99$
|5,99$ (-%75)
|Total War: THREE KINGDOMS
|49,99$
|12,49$ (-%75)
|Hearts of Iron IV
|29,99$
|8,99$ (-%70)
|Crusader Kings III
|29,99$
|8,99$ (-%70)
|Age of Empires IV: Anniversary Edition
|19,99$
|9,99$ (-%50)
|Europa Universalis IV
|29,99$
|2,99$ (-%90)
|Age of Darkness: Final Stand
|14,99$
|5,24$ (-%65)
|Age of Empires II: Definitive Edition
|19,99$
|6,99$ (-%65)
|Age of Mythology: Retold
|22,99$
|15,40$ (-%33)
|Frostpunk
|14,99$
|1,49$ (-%90)
|Frostpunk 2
|20,99$
|16,37$ (-%22)
|Victoria 3
|29,99$
|14,99$ (-%50)
|Diplomacy is Not an Option
|14,99$
|7,49$ (-%50)
|Thronefall
|7,29$
|5,46$ (-%25)
Steam Gerçek Zamanlı Strateji Festivali kapsamında ücretsiz edinebileceğiniz avatar ve profil çerçevelerinin yanı sıra indirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.