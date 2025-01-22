Steam'in yeni indirim dönemi Gerçek Zamanlı Strateji Festivali başladı. İşte indirime giren oyunlar!

Steam'in strateji oyunlarını içeren yeni indirim dönemi Steam Gerçek Zamanlı Strateji Festivali başladı. Biz de sizler için yeni indirim döneminde dikkat çeken indirimleri bir araya getirdik.

Steam'in 2023'ün Kasım ayında dolar kuruna geçmesiyle birlikte uzunca bir süredir oyunlara uygun fiyatlara ulaşmakta zorlanıyoruz fakat belli başlı indirim dönemleri sayesinde nispeten de olsa daha uygun fiyatlar kovalayabiliyoruz.

Yeni indirim dönemi yalnızca strateji oyunlarına odaklanıyor olsa da yüzlerce farklı oyun indirime girmiş durumda. İndirimler 27 Ocak TSİ 21.00'a kadar sürecek.

Steam Gerçek Zamanlı Strateji Festivali indirimleri

Oyun Eski Fiyat İndirimli Fiyat Manor Lords 19,99$ 13,99$ (-%30) Stellaris 23,99$ 5,99$ (-%75) Total War: THREE KINGDOMS 49,99$ 12,49$ (-%75) Hearts of Iron IV 29,99$ 8,99$ (-%70) Crusader Kings III 29,99$ 8,99$ (-%70) Age of Empires IV: Anniversary Edition 19,99$ 9,99$ (-%50) Europa Universalis IV 29,99$ 2,99$ (-%90) Age of Darkness: Final Stand 14,99$ 5,24$ (-%65) Age of Empires II: Definitive Edition 19,99$ 6,99$ (-%65) Age of Mythology: Retold 22,99$ 15,40$ (-%33) Frostpunk 14,99$ 1,49$ (-%90) Frostpunk 2 20,99$ 16,37$ (-%22) Victoria 3 29,99$ 14,99$ (-%50) Diplomacy is Not an Option 14,99$ 7,49$ (-%50) Thronefall 7,29$ 5,46$ (-%25)

Steam Gerçek Zamanlı Strateji Festivali kapsamında ücretsiz edinebileceğiniz avatar ve profil çerçevelerinin yanı sıra indirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.