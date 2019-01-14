2019'un En Yeni Popüler Oyunu Bir Dota 2 Haritası

Dota 2 için yapılmış bir oyun modu, 2019 yılının yepyeni popüler oyunlarının yolunu açabilir.

Çinli Drodo Studio’nun yeni Dota 2 modu, Dota 2 dünyasını derinden sarstı ve her geçen gün daha da popüler hale geliyor. Haritanın şu anda 670,000’in üzerinde abonesi ve 100,000 akif kullanıcısı var.

Oyun bir satranç tahtası gibi 8x8 bir alanda oynanıyor. Oyuncuların amacı, oyuncuların biriktirdikleri altını ve ellerine gelen kahramanları kullanarak mini turnuvaları kazanması. Turnuvalar 8 oyuncudan oluşuyor ve 1’e 1 maçların sonunda kazanan belli oluyor. Kahramanlar otomatik olarak savaşıyor, oyuncuların kahramanları kontrol etme şansları yok.

Dota Auto Chess’te oyuncular, ellerine gelen kahramanları biriktirdikleri altını kullanarak savaşa sürebiliyorlar. Aynı karakterden ya da aynı ırktan kahramanlar birbirlerine bazı bonuslar kazandırıyor. Örneğin üç adet Orc karakteriniz varsa, karakterleriniz canı 250 puan daha yüksek olurken, 3 karakteriniz de savaşçıyla her birinin zırhı 8 puan daha fazla oluyor. Aynı kahramandan üç tanesine sahipseniz, hepsini birleştirip karakterin daha güçlü bir versiyonunu da elde edebilirsiniz.

Oyunun eğlenceli kısımlarından bir tanesi de draft sürecinin zaman kısıtlaması olması. Elinizi hazırlayıp oynamaya başlamanız için sadece 30 saniyeniz bulunuyor. Bu esnada rakiplerinizin ne yaptığına da dikkat etmeniz gerek çünkü her kahramandan sadece 20 adet bulunuyor. Kısa süre içerisinde rakipleri engelleyecek durdurulamaz kombolar oluşturmak ve hem altın biriktirip hem oyunda kalacak stratejiyi oluşturmak için sadece 30 saniyelik bir süre bulunuyor.

Oyunda bir el oldukça çabuk bittiği için peşpeşe defalarca el oyun oynanabiliyor. Dota 2 Auto Chess’i oyunun içinde ya da Dota 2 atölyesinde bulabilirsiniz. Bu oyun da Dota 2 gibi ücretsiz.