Anneler… Hayatın her anında yanımızda olan, görünmeyen emekleriyle her şeyi kolaylaştıran, zamanı kendinden çok sevdiklerine ayıran kahramanlarımız. Onlara hediye seçmek de tabii ki oldukça zor. Dreame, hediye arayışında olanlar için en sevilen ürünlerinde Anneler Günü avantajları sunuyor!

Dreame Technology’nin yenilikçi ürünleri, evin bakım yükünü hafifletirken sevdiklerimize ve kendimize daha fazla zaman ayırmamıza yardımcı oluyor. Dreame, geliştirdiği ileri teknoloji ürünlerle yalnızca annelerin değil tüm aile üyelerinin işini kolaylaştırıyor.

İşte Dreame’nin Anneler Günü'ne özel kampanyalı hediye seçenekleri

Dreame X50 Ultra Complete Robot Süpürge

Evdeki eşiği, halıyı, koltuk kenarını tanıyan, her köşeye ulaşan bir süpürge hayal edin.

Dreame X50 Ultra Complete, ProLeap™ teknolojisi ile eşik tanımıyor, VersaLift™ Navigasyon sistemi sayesinde 8.9cm yükseklikteki koltuk altlarına rahatlıkla giriyor. 20,000Pa yüksek emiş gücü sayesinde halı ve sert zemindeki kirleri kolaylıkla yok ediyor. Otomatik temizleme ve kurutma istasyonu sayesinde anneler temizliğe değil, keyifli anlara odaklanıyor. HyperStream DuoBrush özelliği ile uzun saçların fırçaya dolanma ve robot süpürgeyi tıkama devri sona eriyor. Üstelik kutu içinde bir yıla varan kullanım ömrü sunan yedek parça ve solüsyonları ile birlikte satışa sunuluyor!

Detaylar için: https://dreametech.com.tr/products/dreame-x50-ultra-complete

Dreame X40 Ultra Robot Süpürge

12,000Pa yüksek emiş gücü sayesinde halı ve sert zeminlerdeki kiri, tozu, kırıntıyı kolaylıkla yok edebilen X40 Ultra genişleyebilen paspas pedleri ve uzatılabilen yan fırçası sayesinde kenar ve köşelerde yer alan kirleri dahi gözden kaçırmıyor. Eller serbest olarak 75 güne kadar temizlik imkanı sunan X40 Ultra’nın toz haznesi standart kullanımda yaklaşık iki buçuk ay boyunca toz torbası değiştirmeye ihtiyaç duymuyor. Aynı zamanda temizlik işlemi sonrasında kendi paspaslarını kendi temizleyip kendi kurutabilen X40 Ultra, günlük temizlik rutininde manuel bir müdahaleye ihtiyaç bırakmıyor. DuoScrub™ 2.0 sistemiyle paspaslama artık zahmetsiz. İstendiği durumda uygulama üzerinden komut vererek halı temizliği sırasında paspas pedlerini ana istasyonuna otomatik olarak bırakabiliyor, bu sayede kirli-temiz zemin geçişlerinde kullanıcılar için istenmeyen manzaraların önüne geçilmesi sağlanıyor. Dreame X40 Ultra, her yönüyle zahmetsiz temizliğin konforunu yaşatıyor.

Detaylar için: https://dreametech.com.tr/products/x40-ultra-white

Dreame L20 Ultra Robot Süpürge

Genişleyebilen paspas özelliğine sahip L20 Ultra mobilya-sandalye ayakları, duvarların L köşeleri gibi robot süpürgelerin kavisli yapısı sebebiyle temizlemesi zor bölgeleri rahatlıkla temizleyebilme kapasitesine sahip. 7,000Pa emiş gücü ile zemindeki saç, kir, toz vb. kirleri kolaylıkla temizler. Çok yönlü otomatik istasyonu sayesinde otomatik solüsyon ekleme, kirleri otomatik boşaltma, paspaslarını kendi temizleme ve kurutma gibi otonom özelliklere sahip L20 Ultra, kullanıcılarını ev işleri zahmetinden kurtarıyor. DuoScrub™ Paspaslama Sistemi ile zemindeki inatçı lekeleri ise ovalayarak yok ediyor, size de temizlikten arta kalan zamanda keyifli vakit geçirmek kalıyor.

Detaylar için: https://dreametech.com.tr/products/dreamebot-l20-ultra-white

Dreame D9 Max Gen 2 Robot Süpürge

Segmentinin iddialı ürünlerinden D9 Max Gen 2, giriş seviyesi sınıfta yer almasına rağmen 6,000Pa emiş gücü ile dikkat çeken özelliklere sahip. Tamamen bir fiyat-performans ürünü olan bu model, güçlü emiş gücü, hem süpürme hem paspas özelliği, nesneleri algılama teknolojisi ve akıllı yön bulma kabiliyetiyle pratik temizlik çözümleri sunuyor.

Detaylar için: https://dreametech.com.tr/products/d9-max-gen-2

Dreame R10 Dikey Süpürge

Hafif yapısı ve güçlü motoruyla günlük temizliklerde vazgeçilmez. 60 dakikaya kadar kullanım süresiyle kısa zamanda büyük işler başaran annelerin sadık yardımcısı R10 Dikey Süpürge, sürekli ve zayıflamayan emiş performansı ile kablosuz temizliğin keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Parlak LED aydınlatması sayesinde karanlık ve loş bölgelerde dahi hiçbir detay gözünüzden kaçmıyor. Kombinasyon aparatı sayesinde daha esnek hareket kabiliyeti sunan R10, koltuk araları ve mobilya arkaları gibi uzanması zor bölgelerde de size yardımcı oluyor.

Detaylar için: https://dreametech.com.tr/products/r10



Sevdiklerinize zaman kazandıran, onları yormayan, hayatlarını kolaylaştıran Dreame teknolojilerini hediye edin. Çünkü en güzel hediye; sevdiklerimizle geçirebileceğimiz zamandır.

Tüm kampanya detayları ve indirimli ürünler için: https://dreametech.com.tr/pages/2025-may-campaign