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Dreame, IFA 2026'da Robot Süpürgeleriyle 2 Ödül Kazandı!

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Dreame, IFA 2026 kapsamında düzenlenen IFA Innovation Awards'ta Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete ve X60 Pro Ultra Complete modelleriyle iki farklı kategoride ödül kazandı.

Dreame, IFA 2026'da Robot Süpürgeleriyle 2 Ödül Kazandı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın önde gelen teknoloji firmaları Berlin’de düzenlenen IFA’da yerini aldı. Bunlardan biri de Tüketici elektroniği ve akıllı ev teknolojileri alanında faaliyet gösteren Dreame’di. Firma, CityCube alanında gerçekleştirilen IFA Innovation Stage kapsamında düzenlenen IFA Innovation Awards çerçevesinde iki ödül birden kazandı.

Markanın geliştirdiği Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete modeli "Smart Home" kategorisinde birinciliğe uzanırken, X60 Pro Ultra Complete modeli ise "Home Appliances" kategorisinde ödüle layık görüldü. Şirket, IFA 2026 fuarında 7.1a ve 7.1b numaralı iki ayrı holde ürünlerini sergileyerek tarihinin en geniş katılımını gerçekleştirdi.

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Dreame, IFA 2026'da Robot Süpürgeleriyle 2 Ödül Kazandı!
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180°C buhar teknolojisi ile hijyende yeni seviye

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Dreame'nin ödül alan bu yeni çözümleri, zemin temasını artırarak lekelerin kimyasal gereksinim olmadan sıcaklık yardımıyla çözülmesini hedefliyor. Fuarda ödül alan ürünlerin yanı sıra Dreame AirStyle Pro 2 saç şekillendirici, A4 AWD Pro 5000 Robotik Çim Biçme Makinesi, H50 Self Clean Hava Nemlendirici ve Pano10 Station Cam Temizleme Robotu modelleri de "Honoree" unvanına değer bulundu.

Markanın yeni amiral gemisi rulo paspas robot süpürgesi olan Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, entegre edilen 180°C buhar teknolojisiyle öne çıkıyor. Cihaz, bünyesinde barındırdığı özel buhar üretim mekanizması sayesinde suyu saniyeler içerisinde yüksek güçlü buhara dönüştürüyor ve dört farklı çıkış noktasından doğrudan zemine aktarıyor. Bu yüksek sıcaklıktaki buhar, zemin üzerinde kurumuş leke ve kirlerin yumuşatılmasına doğrudan katkı sağlıyor.

Sistem, gerçek zamanlı sıcak suyla paspaslama yeteneğini 18N basınç uygulama gücü ve dakikada 300 RPM rulo dönüş hızıyla birleştiriyor. SGS tarafından gerçekleştirilen bağımsız laboratuvar testleri doğrultusunda bu teknolojik birleşim yüzde 99,999 oranında bakteri giderimi sağlıyor. Ayrıca cihazın paspas erişim mesafesi, bir önceki nesil modellere kıyasla iki katına çıkarılarak 8 cm seviyesine ulaştırılmış.

Çift eklemli robotik kol ile kör noktasız temizlik

Mayıs ayında lansmanı yapılan Dreame X60 Pro Ultra Complete modeli ise markanın çift eklemli robotik kol altyapısını kullanan ilk süpürgesi durumunda. İki katmanlı robotik kol yapısının cihaza entegre edilmesi sayesinde dairesel paspas 18 cm’ye kadar, yan fırça mekanizması ise 12 cm’ye kadar dışarı doğru uzayabiliyor. Bu hareketli yapı, temizlik esnasında ulaşılması zor olan alanlardaki kör noktaları minimuma indirmeyi amaçlıyor.

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