DSÖ'den Koronavirüs Önlemleri İçin Kaldırılma Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs önlemlerin ülkeler tarafından kaldırılması tartışmalarına dair DSÖ’nün görüşünü açıkladı. DSÖ Direktörü, ancak doğru halk sağlığı önlemleri alındığında tedbirlerin yavaş ve kontrollü bir şekilde kaldırılmaya başlanabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre’nin Cenevre şehrinde video konferans yöntemi ile bir basın toplantısı düzenleyerek koronavirüs pandemisi ile ilgili açıklamalar yaptı ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, bazı ülkelerden gelen yeni kanıtların virüsün nasıl hareket ettiği, durdurulabileceği ve tedavi edilebileceğine dair net bir tablo ortaya çıkardığını söyledi. Ghebreyesus, genel tabloda koronavirüsün ölümcül bir şekilde yayılmaya devam ettiğini belirtti.

“Önlemler yavaşça ve denetimle kaldırılmalı”

Koronavirüs salgınının yaygın bir şekilde görüldüğü Avrupa’daki bazı ülkeler aldıkları koronavirüs tedbirlerini kaldırmayı tartışmaya başladılar. İsviçre Federal Hükümeti, koronavirüse dair alınan önlemlerin nisan ayı sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılabileceğini duyurdu.

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs önlemlerin kaldırılması ile ilgili gündeme gelen tartışmalara dair sorulara da cevap verdi. DSÖ Direktörü, virüsün çok hızlı yayıldığı ama vaka sayılarındaki düşüş yavaş olduğu için önemlerin ancak doğru halk sağlığı önlemleri alındığında kaldırılabileceğini söyledi. Ghebreyesus, bu koşullarda önlemlerin yavaşça ve kontrollü bir şekilde kaldırılması gerektiğini ifade etti. DSÖ Direktörü, denetimli bir şekilde önlemlerin gevşetilmesi için insanların birbiri ile olan temaslarının izlenmesi için yeterli alt yapının da olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Evde kalın çağrısı yoksul ülkelerde uygulanamayabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus,sık sık yapılan evde kal çağrılarının yoksul ülkelerde uygulanamayabileceğini söyledi. Yoksul ülkelerde insanların geçinmek için günlük işlerde çalışmak zorunda olduğunu söyleyen Ghebreyesus, sokağa çıkma yasağı benzeri evde kalma çağrılarının insanların gıdaya ulaşmalarını engelleyebileceğini belirtti.