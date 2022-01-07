Omicron sebebiyle dünya genelinde hızla artan vakaların ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden endişe verici açıklamalar geldi. DSÖ Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, varyantın hafife alınmaması gerektiğini, sağlık sistemlerini çökerttiğini ifade etti.

Geçtiğimiz kasım ayında Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı, hızla yayılarak tüm dünyaya korku salmaya başlamıştı. Ülkemizde de artarak vakaların rekor seviyeye ulaşmasını sağlayan bu varyant hakkında birçok araştırma yürütülmüş, bu araştırmalarda Omicron’un hızla yayılmasının ana sebebinin virüsün ‘bağışıklıktan kaçma yeteneği’ olduğu ortaya çıkarılmıştı.

Bilim insanları da yaptıkları yeni araştırmalarda üçüncü doz aşının, ‘kırmızı göz’ ve ‘saç dökülmesi’ gibi belirtilere de sahip olan bu varyanta karşı önemli ölçüde etkinlik gösterdiğini ifade etmişti. Şimdi de Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) varyant ile ilgili yeni açıklamalar geldi. DSÖ Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus; genel kanının aksine varyantın ‘hafif’ olmadığını belirterek endişe verici açıklamalarda bulundu.

‘Sağlık sistemlerini çökertiyor’

Perşembe günü yapılan açıklamalarda DSÖ, oldukça bulaşıcı olan Omicron’un hafif bir hastalık olarak nitelendirilmemesi gerektiğini ve dünya çapında ‘vaka tsunamisi’ne yol açarak sağlık sistemlerini çökerttiğini ifade etti. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında şu ifadelere yer verdi: “Omicron, birçok insanda, özellikle aşılılarda, pek şiddetli etkiler oluşturmuyor olabilir. Ancak bu durum onun ‘hafif’ olarak sınıflandırılması gerektiğini göstermez. Bu varyant da tıpkı diğerleri gibi insanları öldürüyor ve hastanelik ediyor.”

DSÖ’nün bu açıklamaları dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi ABD’de de yaşanan vaka rekorlarının ardından geldi. ABD’li sağlık yetkilileri ülkedeki vakaların %95’inin Omicron’dan oluştuğunu açıklamıştı. Bunun ardından da geçtiğimiz günlerde ülkede bir günde 1 milyon vaka tespit edilmiş, önceki haftalara göre %247’lik bir vaka artışı yaşanmıştı. Ayrıca çocuklarda ortaya çıkan vakalarda da artış olduğu ABD’li sağlıkçılar tarafından aktarılmıştı.

ABD’nin önde gelen sağlık yetkililerinden biri olan Dr. Anthony Fauci de Beyaz Saray tarafından düzenlenen basın toplantısında DSÖ’ye benzer açıklamalarda bulundu. Fauci, Omicron’un diğer varyantlar kadar ciddi hastalıklara yol açmasa da hastaneleri ve ülkelerin sağlık sistemlerini tehdit ettiğini; bu yüzden hiç kimsenin ‘rehavete kapılmaması’ gerektiğini ifade ederek önemli uyarılarda bulundu.