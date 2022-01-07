Omicron Varyantının İki Yeni 'Garip' Belirtisi Açıklandı

İngiliz bilim insanları, koronavirüsün omicron isimli varyantının iki yeni "garip" belirtisini ortaya çıkardılar. Yapılan incelemeler, tespit edilen bu belirtilerin her geçen gün biraz daha yaygınlaştığını gözler önüne serdi...

Koronavirüs pandemisi, omicron isimli varyant nedeniyle adeta patlama yapmış durumda. Hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde katbekat artan vaka sayıları, dünya genelinde endişeye yol açmış durumda. Bilim dünyası ise bu durumu adeta fırsata çevirdi. Omicron varyantı nedeniyle COVID-19'a yakalanan bireyleri izleyen bilim insanları, yepyeni belirtiler ortaya çıkarmaya başladılar.

Geçtiğimiz günlerde omicron varyantının en önemli belirtilerini ortaya çıkaran İngiliz bilim insanları, bu kez de iki yeni "garip" belirti tespit ettiklerini açıkladılar. Bu belirtilerin son bir ay içerisinde COVID-19 teşhisi konulmuş insanlarda çok yaygın olduğunu ifade eden bilim insanları, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini duyurdular.

İşte omicron varyantının iki yeni "garip" belirtisi

İngiliz bilim insanlarının yaptıkları çalışmalara göre omicronun yeni belirtilerinden bir tanesi, saç dökülmesi. İşin ilginç yanı, benzer bir açıklama Amerikan Dermatoloji Birliği Akademisi tarafından da yapıldı. ABD'li uzmanlar da omicron kaynaklı COVID-19'un saç dökülmesine yol açtığını tespit ettiler. Üstelik bu belirtinin görülme sıklığı da artmaya başladı.

Tespit edilen ikinci garip belirti ise konjonktivit. Halk arasında "pembe göz" ya da "kırmızı göz" olarak isimlendirilen bu rahatsızlık, göz kapağının ya da gözdeki şeffaf dokunun iltihaplanmasıyla ortaya çıkıyor. Gözün kanlanmasına da yol açan konjonktivit, koronavirüsün omicron varyantının gözde bulunan "ACE2" isimli enzimleri etkilediği anlamına geliyor...