Omicron Varyantıyla İlgili Uyarı: Hala Öldürüyor

Dünya Sağlık Örgütü, düzenlenen basın toplantısında Omicron varyantı hakkında bazı açıklamalar ve hatırlatmalarda bulundu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron’un daha az şiddetli olmasına rağmen halen öldürdüğünü hatırlattı.

Omicron varyantının etkisiyle tüm dünyada vaka sayıları hızla artarken, varyanta yönelik her gün yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün hatırlatma dozlarının sürdürülebilir olmadığına yönelik açıklamada bulunan Dünya Sağlık Örgütü, bugün de varyantın ‘daha az şiddetli’ olarak anılmasının, varyantın öldürücülüğünün olmadığı anlamına gelmediğini belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’deki merkezde düzenlenen basın toplantısında yalnızca geçtiğimiz hafta DSÖ’ye 15 milyon yeni vaka bildirildiğini açıkladı. Bu sayı, koronavirüs salgınının başlangıcından beri haftalık en yüksek küresel COVID-19 vaka sayısı olarak rekor kırdı.

Ölüm rakamlarını kabullenmemeliyiz

Ghebreyesus, Omicron’un Delta’ya kıyasla daha az ağır hastalıklara yol açmasına rağmen halen tehlike arz ettiğini vurguladı. Haftalık can kaybı sayısının neredeyse 50 binlerde olduğunu ve bunun çok fazla olduğunu ifade eden Ghebreyesus, “Virüsle yaşamayı öğrenmek, bu ölüm rakamlarını kabulleneceğimiz anlamına gelmemeli.” ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, halen 90 ülkede nüfusun %40’ına COVID-19 aşı uygulanmadığını hatırlattı ve aşılamalardaki açık kapatılmadan salgınla etkili mücadelenin mümkün olmadığını belirtti. Ardından önceliğin güçlendirici dozdan ziyade ilk doz aşılamalarda olduğunu yeniden hatırlattı ve hastaneye kaldırılanların büyük çoğunluğunun aşısız kişilerden oluştuğunu söyledi.

Önlem alınmazsa gelecek haftalarda daha yüksek vaka sayıları görülecek:

Toplantıda açıklamada bulunan DSÖ’nün COVID-19’a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove de açıklamasında aynı şekilde devam edersek önümüzdeki günlerde daha fazla vaka sayılarını görmeye devam edeceğimizi ifade etti Kerkhove’nin açıklaması şu şekildeydi:

“Omicron varyantının insanlar arasında çok etkili şekilde yayıldığını görüyoruz. Bu varyantın şu anki şekliyle yayılmasına izin verirsek gelecek haftalarda daha yüksek vaka sayıları göreceğiz. Mevcutta tüm bulaşmaları engelleyecek durumda değiliz ama virüsün yayılımını sınırlayabiliriz. Ayrıca, şu an ortaya çıkan yüksek sayıdaki vaka sayılarını da düşürebiliriz. COVID-19'un şiddetini aşılar ile düşürebiliriz.”

Kerkhove, sözlerini "Omicron, Delta varyantından daha az şiddetli olmasına rağmen halen insanları hastanelik ediyor, öldürüyor." uyarısıyla sonlandırdı.