Dual SIM Ne Demek, Çeşitleri ve Avantajları Nelerdir?

Hem akıllı telefonlarda hem de eski tip telefonlarda Dual SIM özelliği karşımıza çıkıyor. Uzun süredir kulak aşinalığımız olan bu özellik yaygınlaşsa da hala Dual SIM ne demek, türleri nelerdir, avantajları ve dezavantajları nedir tam olarak bilinmiyor. Dual SIM özelliğini tüm detaylarıyla inceledik ve merak edilen tüm soruları yanıtladık.

Dual SIM ya da halk arasında daha çok bilinen ismiyle çift SIM kart özelliği, aslında uzun yıllardır hem eski tip telefonlarda hem de bazı yeni model akıllı telefonlarda karşımıza çıkıyor. Dual SIM ne demek sorusu pek çok kullanıcının aklını kurcalıyor çünkü karmaşık gibi görünen bir sisteme sahip.

Çift SIM kart sisteminin bazı türleri var. Kullanıldığı cihaza ve sahip olduğu teknolojiye göre türler benzer olsa bile aslında detaylarına bakıldığında önemli değişiklikler gösteriyor. Artık yeni model akıllı telefonlara da eklenerek yaygınlaşan Dual SIM özelliği ile ilgili detayları inceledik ve merak edilen soruları yanıtladık.

Dual SIM ne demek?

Dual SIM, diğer adıyla çift SIM kart özelliği; bir telefonun aynı anda iki SIM kart taşıyabilmesini ve kullanıcının aynı anda cihazda bulunan iki SIM kartı da aktif olarak kullanabilmesini sağlayan bir özelliktir. Cihazın sahip olduğu teknolojiye göre Dual SIM özelliği ile yapabileceğiniz GSM işlemleri değişiklik gösterebilir.

Dual SIM çeşitleri nelerdir?

Dual SIM Single Standby

Dual SIM Dual Active

Dual SIM Dual Standby

Dual SIM Single Standby:

Dual SIM Single Standby ya da Türkçe ismiyle çift SIM kart pasif tekli bekleme, daha çok eski tip telefon modellerinde görülen ve aynı anda takılı olan iki SIM karttan yalnızca birini aktif olarak kullanabildiğiniz bir Dual SIM çeşididir. Böyle bir Dual SIM türünü kullanan cihazlarda bir SIM kart aktif, kullanılabilir durumdayken; diğeri pasif, kullanılamaz durumdadır.

Dual SIM Dual Active:

Dual SIM Dual Active ya da Türkçe ismiyle çift SIM kart çift aktif kullanım, en verimli Dual SIM özellik türüdür. Böyle bir Dual SIM türünü kullanan cihazlarda takılı olan her iki SIM kartı da aktif olarak kullanabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse biri ile telefon görüşmesi yaparken diğerine gelen arama hakkında cihaz bildirim gösterecektir. Bu türün maliyeti fazla olduğu için cihazların fiyatları da daha yüksek olabilir.

Dual SIM Dual Standby:

Dual SIM Dual Standby ya da Türkçe ismiyle çift SIM kart çift bekleme, diğer iki Dual SIM türünün birleştirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Böyle bir Dual SIM türünü kullanan cihazlarda takılı olan her iki SIM kart da kullanılmadığı sürece aktif durumdadır. Ancak biri ile telefon görüşmesi yaptığınız sırada diğeri pasif duruma düşmektedir. GSM operatörünüze göre; kullandığınız SIM kartlar 4G ise ve arama sırasında 2G kullanılıyorsa bir kart pasif duruma düşmeyecek ve ikisi de aktif durumda kalacaktır.

Dual SIM cep telefonu avantajları ve dezavantajları:

Avantajları: Farklı GSM operatörü kampanyaları Yurtdışı avantajları Tek telefon kullanım kolaylığı Farklı kullanım alanları

Dezavantajları: Depolama alanı Bağlantı sorunları Bekleme sorunları



Farklı GSM operatörü kampanyaları:

Dual SIM kart özelliğinin belki de en öne çıkan özelliği, cihazda kullanımda olan SIM kartların farklı GSM operatörlerine ait olabilmesi ve bu sayede farklı kampanyalardan aynı anda yararlanabiliyor olmanız. Aynı şekilde, çekim alanı sorunlarını da en aza indirebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse; bir SIM kart evinizin olduğu bölgede çok iyi bağlantı sağlarken, bir SIM kart iş yerinizin olduğu bölgede çok iyi bağlantı sağlayabilir.

Yurtdışı avantajları:

Özellikle sık sık yurtdışına çıkan kullanıcılar için Dual SIM kart özelliği hayat kurtarıcı olabilir. Hatta yurtdışında bulunduğunuz bölgeye ait bir SIM kart alarak, ikinci kart olarak bu SIM kartı kullanabilirsiniz. Bunun yerine farklı GSM operatörlerinin sunduğu yurtdışı kampanyalarından aynı anda yararlanmanız da mümkün.

Tek telefon kullanım kolaylığı:

Pek çok kişinin bir bireysel ve bir de iş yeri hattı vardır. Kullanıcı, iki hattı da aynı anda kullanabilmek için iki farklı telefon kullanmak zorundadır. Dual SIM özelliği olan bir telefon ile hem bireysel hem de iş yeri hattınızı aynı anda kullanabilirsiniz. Ancak ikisini de aktif olarak kullanabilmek için bu türde bir Dual SIM özelliği olan cihaz tercih etmelisiniz.

Farklı kullanım alanları:

Dual SIM özelliğine sahip cihazınızda kullandığınız iki SIM kartın da tüm özelliklerini kullanmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz birini yalnızca arama ve SMS gibi temel ihtiyaçlar için, diğerini ise internet bağlantısı için kullanabilirsiniz. Farklı GSM operatörlerinden alacağınız farklı tarifeler ile hem en iyi bağlantı türünü seçebilir hem de mobil iletişiminizi çok daha uygun fiyata karşılayabilirsiniz.

Depolama alanı:

Dual SIM Dual Standby ya da Türkçe ismiyle çift SIM kart çift bekleme Dual SIM türüne sahip bazı cihazlarda ikinci SIM kart, SD kart yuvasına takılır. Bu durum, cihazın depolama alanını SD kart kullanarak genişletmenizi engeller. Eğer satın alacağınız cihazda Dual SIM özelliği bu şekilde kullanılıyorsa artırılamayan hafızanın sizin için yeterli olduğundan emin olmalısınız.

Bağlantı sorunları:

Yine Dual SIM Dual Standby ya da Türkçe ismiyle çift SIM kart çift bekleme Dual SIM türünde karşılaşılan bir uygulama da 4G + 2G SIM kart kullanımıdır. Yani bir SIM kartı yalnızca arama ve SMS için kullanabilirsiniz anlamına geliyor. Böyle bir durum hem bağlantı hem de kullanım zorluklarına neden olabilir. Yeni bir cihaz satın almadan Dual SIM kullanım detaylarını incelemenizde yarar var.

Bekleme sorunları:

Dual SIM Dual Active ya da Türkçe ismiyle çift SIM kart çift aktif kullanım Dual SIM türüne sahip olan cihazlar, aynı anda iki SIM kart kullanımı sunabilmek için iki adet radyo vericisi kullanırlar. Bu durum bekleme süresi konusunda sorunlar yaratacaktır. Daha kısa olan bekleme süresi iki SIM kartın aynı anda aktif olma süresini kısaltacak, olası bağlantı ve kullanım sorunlarına neden olacaktır.

Farklı avantajlara ve dezavantajlara sahip bir özellik olan Dual SIM ne demek, türleri nelerdir gibi özellik ile ilgili merak edilenleri anlattık. Kullanmasanız bile yeni bir telefon alırken Dual SIM özelliği olmasını tercih edin. Çünkü yakın bir tarihte olmasa bile belki bir gün ihtiyacınız olabilecek, önemli bir özellik.