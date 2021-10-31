Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ve ilgiyle karşılanan Dune filmindeki çöl gezegeni Arrakis, orada yaşanıp yaşanılamayacağının tespit edilmesi için bilim insanları tarafından simüle edildi.

Frank Herbert’ın bilim kurgu klasiği olan ve 165 milyon dolarlık bir bütçeyle aynı isimle sinemaya aktarılan Dune, kitabı okuyanlar ve bilim kurgu sevenler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Ülkemizde 22 Ekim tarihinde vizyona giren film birçok ülkede ilk sıralara yerleşirken aynı zamanda güzel yorumlar aldı. Bilim kurgu filmleri denilince akla gelen ilk isimlerden Christopher Nolan, Dune: Çöl Gezegeni filmi ile ilgili “Her yerdeki film izleyicileri için gerçek bir zevk ve gerçek bir hediye" yorumunda bulunmuştu.

Kitabı kadar klasik bir hale gelmesi beklenen Dune: Çöl Gezegeni filmi, konusu ve geçtiği gezegenle ayrı bir ilgi görüyor. Filmde yer alan çöl gezegeni Arrakis, eğer gerçekte olsa orada yaşanabilir miydi sorusunun karşılığı olarak bilim insanları tarafından simüle edildi. İklim modellemesi ve hayat şartları simüle edilen bu gezegen gerçekten var olsaydı orada yaşamak ister miydiniz? Buyrun bakalım.

Misafirperver değil fakat yine de yaşanabilir

Arrakis'in hava ve iklim olaylarını tahmin etmek amacıyla bir iklim modeli yapan bilim insanları fizik yasaları, dağların şekli, güneşin gücü, atmosferin yapısı ve daha birçok etkeni göz önünde bulundurdu. Ortaya çıkan modele göre, gezegenin atmosferi daha az karbondioksit içeriyor fakat buna rağmen genel olarak Dünya’ya benziyor. Dünya ile Arrakis gezegeni arasındaki en büyük farkı ise ozon konsantrasyonu oluşturuyor. Yeryüzünün alt atmosferinde yüzde 0,000001 ozon bulunurken, bu oran Arrakis’te ise yüzde 0,5 düzeyinde bulunuyor.

Modele göre, Arrakis gezegeninin tropik bölgelerindeki en sıcak aylarda ısı düzeyi 45°C’ye ulaşırken, en soğuk aylarda ise Dünya’nınkine benzer şekilde 15°C’nin altına düşmüyor. Gezegendeki yaz havası kumullarda 70°C’ye kadar yükselebilirken, kış sıcaklıkları ise orta enlemlerde -40°C’ye kadar ve kutuplarda -75°C’ye kadar iniyor. Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda Arrakis gezegeninin pek misafirperver olmadığı fakat yine de yaşanabilir olduğu düşünülüyor. Kitabın yazıldığı tarih, o zamanki insanların ısı dayanıklılığı, şimdi ile o yıllardaki atmosfer ve ısı durumları gibi etkenlerin de elbette hesaba katılması gerekiyor. Filmi bir daha izleyecek olanlar bu bilgiler ışığında Arrakis gezegenine farklı bir gözle bakacaklar.

Oyuncu kadrosunda Timothée Chalamet'nin yanı sıra Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgard, Jason Momoa, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Charlotte Rampling gibi yıldız isimlerin yer alıyor. Beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen ve büyük miktarda hasılat elde eden, Türkiye’de ise ilk üç günde 100 bin kişinin seyrettiği filmin yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve oturuyor.