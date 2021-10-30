Önümüzdeki yıl 94’üncüsü düzenlenecek olan Oscar Ödülleri’nde Türkiye’nin adayı belli oldu. Senarist ve Yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun "Bağlılık" üçlemesinin ikinci filmi ‘Bağlılık Hasan’, Türkiye’nin bu seneki Oscar adayı oldu.

1929’dan bu yana Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından yılda bir kez verilen Oscar Ödülleri’nin 94.sü düzenleniyor. Sinema sektöründeki sanatsal ve teknik başarıların ödüllendirildiği bu organizasyon, yıllardır uluslararası alanda en önemli ödül törenlerinden biri olmaya devam ediyor. ABD'de düzenlenen Akademi (Oscar) Ödülleri'nin, 2022'nin Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Uluslarası sinema ödüllerine yıllardır Türkiye'den de pek çok film aday oldu. Sinema alanındaki meslek örgütü temsilcileri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden oluşan bir seçici kurul, 2022 Oscar Ödülleri “Yabancı dilde En İyi Film Dalı"nın Türkiye adayını belirlemek için bir araya geldi. Aday olması için Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’na başvuran filmler arasında bir değerlendirme yapan kurul, Oscar adayı olarak Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık Hasan” filmini seçti.

Türkiye'nin Oscar Adayı: Bağlılık Hasan

Yönetmenliğini ve senaristliği Semih Kaplanoğlu’nun üstlendiği “Bağlılık Hasan” filminin dünya prömiyeri 74. Cannes Film Festivali’nde yapılmıştı. Yusuf Üçlemesi'nin (Yumurta, Süt, Bal) yönetmeni Semih Kaplanoğlu yeni bir film üçlemesi yapıyor. Bağlılık Aslı ile başlayan Bağlılık Üçlemesi'nin ikinci filmi Bağlılık Hasan, önümüzdeki Oscar Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil edecek. Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olan filmin başrollerini, Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşıyor.

Film, babasından yadigar meyve bahçesi ve domates tarlasıyla geçimini sağlayan Hasan’ın hikayesini anlatıyor. Yıllarca Hac’ca gitmenin hayalini kuran Hasan ve eşi Filiz, bekledikleri haberi alıyor ve yolculuk için hazırlıklara başlıyor. Ancak Hasan, Hac için Mekke’ye gitmeye hazırlandıkları günlerde, yıllarca hayat mücadelesiyle bencil davrandıklarını fark ederek başka insanlar üzerindeki etkilerini düşünmeye başlıyor. Yönetmen Kaplanoğlu, film ile izleyicileri Hasan’ın geçmişiyle hesaplaştığı ve içten içe bir vicdan muhasebesi yapmaya başladığı hikayesine ortak ediyor.

Türkiye'nin Oscar Adayı'nın açıklanması üzerine pek çok izleyici, Twitter'dan tepki gösterdi. Kullanıcılar, bu yıl aldığı ödüllerle adını sıkça duyduğumuz Ferit Karahan'ın Okul Tıraşı adlı filminin, Oscar adayı olmayı daha çok hak ettiğine yönelik paylaşımlar yaptı.