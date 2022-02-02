Tüm dünyada iş dünyasının saygın dergilerinden olan Fortune, dünyanın en beğenilen şirketlerini sıraladı. Listedeki ilk 3 isim ise şaşırtmadı.

Günümüzde şirketler hem ürettikleri ürünler hem de sundukları hizmetler ile tüm dünyada büyük bir etki alanı oluşturmuş durumda. Tabii ki bu büyük etki alanı, beraberinde bolca şikayeti ve sorunu da getiriyor. Ancak dünya çapındaki binlerce şirketin içinden bazıları var ki neredeyse hiç kimse onlardan şikayetçi değil.

ABD’li iş dünyası dergisi Fortune, dünyanın en beğenilen şirketlerini derleyerek yayınladı. Gelin hep birlikte diğer şirketlerin âdeta ‘gıpta ederek’ baktığı o şirketlere bir göz atalım

Dünyanın en beğenilen şirketleri:

Fortune tarafından açıklanan listede ilk sıralar şaşırtmayan dev markalarla doluyken, pandeminin etkisi de listede açıkça görülüyor. Bundan iki yıl önce, köklü bir şirket olmasına rağmen adını bile çok da bilmediğimiz Pfizer, listede ilk beşte yer alıyor.

Apple Amazon Microsoft Pfizer Walt Disney Berkshire Hathaway Alphabet Starbucks Netflix JPMorgan Chase

Apple

Akıllı telefon denildiğinde akla gelen ilk markalardan olan Apple, hem sunduğu teknolojik ürünleri hem de hizmetleriyle pek çok insanın göz bebeği olarak görülüyor. Özellikle geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 13 ailesi ile oldukça beğenilen Cupertinolu şirket, listemizin birinci sırasında yer alıyor.

Amazon

Jeff Bezos’un kitap satma hayalleriyle ortaya çıkan ancak günümüzde A’dan Z’ye her şeyin satıldığı devasa bir e-ticaret platformuna ve aynı zamanda çeşitli teknlojilerin geliştirildiği bir şirkete dönüşen Amazon, Fortune’un listesinde iki numarada yer almaya hak kazanıyor.

Microsoft

Microsoft Office ve Windows yazılımlarıyla bilinen ve bilgisayar dünyasına yöne veren Microsoft, özellikle son dönemlerde Xbox markasına yaptığı yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Şüphesiz ki Microsoft’un köklü geçmişi ve günümüzde yaptıkları sayesinde pek çok insan tarafından takdir ediliyor.

Pfizer

1849 yılında ABD’de kurulan ve günümüzün en büyük ilaç şirketlerin olan Pfizer, son yıllarda yaşanan COVID-19 salgına çözüm olarak sunduğu aşı ile dünyadaki herkesin beğenisini kazanan şirketlerden birisi haline geldi.

Walt Disney

Yıllar boyunca bünyesindeki filmleri ve çizgi filmleri ile insanları eğlendiren Walt Disney, geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunduğu Disney + platformu ve platforma özel içerikleriyle sevenlerinden büyük övgüler toplamıştı.

Berkshire Hathaway

Dünyanın en büyük 2. holding şirketi olan Berkshire Hathaway, altındaki onlarca firması ile âdeta para basan şirketlerden birisi, Şirketin en büyük hissedarının ünlü milyarder Warren Buffet olduğunu ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in de bu holdingin yönetim kurulunda olduğunu da hatırlatalım.

Alphabet

Şirketin adı her ne kadar tanıdık gelmese de pek çoğumuz bu şirketi Google olarak biliyoruz. Aslında Alphabet, Google ve Google’ın sahip olduğu diğer şirketleri tek bir çatı altında toplamak amacıyla kurulan bir şirket.

Starbucks

Ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde kahve denince akla gelen ilk markalardan olan Starbucks, kullanıcılarına sunduğu hizmetin kalitesi sayesinde hem listede 8. sırayı hak ediyor hem de listemizdeki tek yiyecek/içecek markası olarak karşımıza çıkıyor.

Netflix

Hayatına bir film kiralama şirketi olarak başlayıp günümüzde dünyanın en büyük dizi ve film platformu olan Netflix, her ne kadar son yapımları ile kullanıcılarını pek mutlu edemese de yine de listemizin 9. sırasında yer alarak hâlâ sevilen bir platform olduğunu kanıtlıyor.

JPMorgan Chase

Geçtiğimiz haziran ayında ‘dünyanın en büyük bankası’ ünvanını kazanan JPMorgan Chase, listemizin 10. sırasında yer alıyor.

Peki sizin en beğendiğiniz marka hangisi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.