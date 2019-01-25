Dünya'nın Bilinen En Eski Kayası Dünya'da Bulunmadı

Ay'dan getirtilen kayaların, Dünya'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Ay gezegeni ile ilgili bugüne kadar duyduğunuz her şeyi unutun. NASA astronotları daha önceden Ay ile ilgili farkında olmadan büyük bir hata yapmışlar.

Ay'dan Toplanan Kayalar Nereye Aitti?

Apollo 14 aracının Ay ziyaretinde bu küçük gezegenden bazı parçalar topladığı ortaya çıktı ancak bu parçaların oraya ait toz ve kayalar olduğu zannediliyordu.

Yapılan son araştırmalarda bu gezegenden alınan numunelerin, Dünya yüzeyinde 1,5 milyar yıl önce bulunan kaya parçaları olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili daha başka soru işaretleri de bulunuyor.

Dünya yerine başka bir gezegenden bu parçaların gelmiş olması

Tam olarak hangi zaman diliminde oraya düştüğü

Ay'ın Dünya dışında başka bir yaşam formuna ev sahipliği yapabilmiş olması

Yukarıdaki maddeler şu an için kafalarda en çok soru işareti bırakan konular. Tüm bunların yanı sıra ağırlıklı olarak konuyla ilgili görüşler, bu kayaların yaklaşık olarak 1 milyar yıl önce Dünya'da meydana gelen patlamalarla Ay yüzeyine ulaştığı ve orayla bütünleştiği yönünde.