3 Milyar Yıl Önce Dünya, Okyanuslarla Kaplıydı

Yapılan yeni bir çalışma, kıtaların tarihi ile ilgili bildiklerimizi değiştirebilir. Avustralya’daki 3.2 milyar yaşında kayalar üzerinde yapılan bir çalışma, 3 milyar yıl önce Dünya’nın yüzeyinin tamamen sularla kaplı olduğunu gösteriyor.

Dünya’nın yüzeyi 3 milyar yıl önce nasıl görünüyordu? Gezegenin oluşumu üzerine kafa yoran birçok insan, hayatının bir anında Dünya’nın milyarlarca yıl önce nasıl göründüğünü en az bir defa düşünmüştür. Yapılan yeni bir çalışma, bu düşünceye yeni bir cevap sunuyor.

Bilim insanları, günümüzden 3 milyar yıl önce Dünya’nın yüzeyinin tamamen sularla kaplı olduğunu, plaka tektoniklerinin yıllar içinde kayalık arazileri yukarı iterek kıtaları oluşturduğunu gösteren deliller elde ettiler. Deliller, Avustralya’nın kuzeybatısında bulunan antik deniz tabanından elde edildi.

Dünya, günümüzden yaklaşık 4.5 milyar yıl önce uzay kayaları ve tozlarının yüksek hızlı çarpışmaları sonucunda oluşmaya başladı. Bu çarpışmalar kilometrelerce derinliğinde bir magma küresini oluşturdu. Oluşan magma küresi zaman içinde yüzeyden soğumaya başladı. Nihayetinde 1000 ile 1 milyon yıl sonunda Dünya’nın kabuğunda ilk mineraller meydana geldi.

Bilim insanları, Dünya’daki ilk suyun da Güneş Sistemi dışından gelen buz açısında zengin kuyruklu yıldızlar tarafından Dünya’ya getirilmiş olabileceğini düşünüyorlar. Bu şekilde Dünya’da oluşan su kütleleri sıcak gezegen yüzeyi nedeniyle buharlaştı ve atmosfere yükseldi. Atmosfere yükselen su buharı, gezegen soğudukça yağmur olarak gezegen yüzeyine yağdı ve soğumayı hızlandırdı.

Iowa State Üniversitesi Jeoloji ve Atmosfer Bilimleri Bölümü’nde görevli bilim insanı Benjamin Johnson, suyun kaynağını şu aşamada söylemenin zor olduğunu ancak magma, yüzeyi sıcak tutmaya devam ederken de suyun var olduğunu söyledi.

Dünya’nın yüzeyinin geçmişi hakkındaki çalışmayı Benjamin Johnson ve Colorado Boulder Üniversitesi’nden Boswell Wing beraber gerçekleştirdiler. Avustralya’nın kuzeybatısında gerçekleştirilen çalışmada, 3.2 milyar yıl öncesine dayanan bir hidrotermal sistemi barındıran kayalıklar incelendi.

Bilim insanları, 3.2 milyar yaşındaki antik deniz tabanının farklı oksijen izotopları barındırdığını keşfettiler. Uzmanlar, bu farklı oksijen izotoplarının okyanus sıcaklıkları ve küresel iklim değişimlerini çözmeye yardımcı olacağını düşünüyorlar.

Antik kayalıktan alınan oksijen izotopu örnekleri araştırmacıların karşısına beklenmeyen sonuçlar da çıkardı. Araştırmacılar, antik kayalıklardan aldıkları 100’den fazla tortu örneğini analiz ettiklerinde sürpriz sonuçlarla karşılaştılar. Araştırmacılar, 3.2 milyar yıl önce okyanusların oksijen-16’dan daha fazla oksijen-18 barındırdığını fark ettiler. (Oksijen-18, modern okyanuslarda oksijen-16’ya göre daha yaygın bir şekilde bulunan bir oksijen izotopudur.)

Tortularının analizinden elde edilen bu sonuçlar, bilgisayarlar kullanılarak yeniden modellendi. Bilgisayar modelleri, kara kütlesinin okyanuslardan oksijen-18’e ulaştığını gösterdi. Bu oksijen izotopları arasındaki oran farkı, 3 milyar yıl önce gezegende hiç kıta olmadığını gösterdi.

Dünya’nın yüzeyinin geçmişi hakkında çalışma yapan Benjamin Johnson ve başka bilim insanları da bir zamanlar Dünya’nın yüzeyinin okyanuslarla kaplı olduğu konusunda anlaşıyorlar. Ancak suyun, gezegen kabuğunun ne kadar üstüne çıktığı hala bir tartışma konusu. Johnson, yeni çalışmanın sonuçlarının deniz seviyesinin üzerindeki kara varlığı konusunda yeni kısıtlamalar getirdiğini söyledi.

Araştırma, Dünya’nın yüzeyinin geçmişte nasıl göründüğü ile ilgili fikirler sunmanın yanında, gezegendeki en erken yaşam formlarının nasıl geliştikleri konusunda da yeni fikirler ortaya sunabilir. Johnson, yaşamın kökeni için iki kamp olduğunu söylüyor: Karadaki hidrotermal menfezler ve kara parçaları üzerindeki göletler. Johnson, eğer bulguları doğruysa, 3.2 milyar yıl önce yaşamın ya çok erken bir aşamasında olduğunu ya da hiç olmadığını açıkladı.