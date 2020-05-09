Çin’in Wuhan kentinden yayılan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, 4 milyonu aşkın vaka ve 277 binden fazla ölüme neden oldu. Ülkeler, salgını durdurmanın yollarını ararken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüs semptomlarını kontrol eden bir akıllı telefon uygulaması yapmaya karar verdi.

Türkiye gibi bazı ülkelerde vaka sayıları düşüş eğilimine girerken, bu başarının sürdürülmesi hedefleniyor. Güney Kore ve Almanya’dan salgında ikinci dalga uyarısı yapıldığı bir dönemde DSÖ, koronavirüse karşı geliştirdiği uygulamayı içinde bulunduğumuz mayıs ayında devreye almayı planlıyor.

Açık kaynak kodlu olacağı belirtilen uygulamaya ilişkin detaylı bilgiler paylaşan DSÖ Bilişim Kurulu Başkanı Bernardo Mariano, uygulamayla insanlara belirtiler hakkında sorular sorulacağı ve bu sayede söz konusu yazılımın bir kişide koronavirüs olup olmayacağı konusunda rehberlik edeceğini kaydetti. İsteyen hükümet, bu teknolojiyi alarak istediği özellikleri ekleyebilecek.

DSÖ'den koronavirüse karşı uygulama:

Aralarında eski Microsoft ve Google çalışanlarının da olduğu mühendisler ve tasarımcılar, haftalardır gönüllü olarak uygulamanın geliştirilmesi için çalışıyor. Kod, GitHub'da barındırılacak ve genel girdiye açık olacak. Halihazırda Hindistan, Avustralya ve İngiltere’de koronavirüsü izlemek için semptomlara dayanarak test edilmeyi öneren özelliklerin yer aldığı uygulamalar geliştirildi.

Geliştirilen uygulamalardan bazıları, kullanıcıların lokasyonunu kullanarak temas izleme takibi yapıyor. Ülkeler, ekonomilerini kademeli olarak yeniden açarken, temas izleme tedbirleri virüsün yayılmasını önlemek için son derece gerekli olacak. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği “Hayat Eve Sığar” mobil uygulamasının 5 milyonun üzerinde indirildiğini de not düşelim.

Bluetooth ile temas takibi yapılacak:

Dünya Sağlık Örgütü’nün geliştirdiği uygulamaya dönecek olursak, yazılımın Bluetooth tabanlı kişi izleme yöntemini benimseyeceği konuşuluyor. Ön çalışma yürüten DSÖ mühendisleri, Apple ve Google ile uygulamanın kabul edilmesi noktasında görüşmeler yürüttü. Mayıs ortalarında, projenin hayata geçmesi bekleniyor.

Bir yandan koronavirüs takibiyle ilgili uygulama geliştiren DSÖ, diğer taraftan sağlık çalışanlarına yönelik bir uygulama hazırladı. Gelecek hafta kullanıma sunulacak uygulama, koruyucu ekipmanı en iyi şekilde giyme, el yıkama ve virüs tedavisiyle ilgili bilgiler barındıracak. Uygulama, DSÖ’nün “WHO Info” adlı uygulamasının bir parçası olacak.