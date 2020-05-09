Fahrettin Koca: 6 Merkezde Aşı Çalışmaları Yapılıyor

Ekovitrin dergisinde yazan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün arka planında neler yaşandığından ve devam eden çalışmalardan bahsetti. Bakan Koca, kaleme aldığı makalesinde 6 merkezde aşı çalışmaları yapıldığını da duyurdu.

Ekovitrin dergisinin mayıs sayısı için bir makale kaleme alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadelenin arka planında neler yaşandığından bahsetti. Virüs nedeniyle kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını anarak sözlerine başlayan Bakan Koca, bütün sağlık çalışanlarının gerçekten muhteşem bir irade ve emek ortaya koyduklarının da altını çizdi.

Filyasyon çalışmalarının çok başarılı seyrettiğinden ve virüsün yayılma hızının pek çok ülkeye kıyasla daha kısa sürede kontrol altına alındığından bahseden Koca; Amerika’da 11. haftada, İspanya’da 9. haftada, İtalya’da 8.haftada, Almanya ve Fransa’da 10. haftada, Çin’de 7. haftada zirve yapan vaka sayılarının ülkemizde 4. haftada zirve yaptığını belirtti.

‘Bu başarıyı filyasyonla sağladık’

Yazısında bu konuya da değinen Bakan Koca, “Yani, 4. haftada Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyonla sağladık. Filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan başka hiçbir ülke henüz olmadı” ifadelerini kullandı.

Makalesinde ayrıca aşı çalışmaları da dahil olmak üzere dünya çapındaki her türlü bilimsel çalışmayı yakından takip ettiklerini söyleyen Sağlık Bakanı, “Ülke olarak altı merkezde aşı geliştirme faaliyetlerini yürütüyoruz. Dünyada hangi gelişme olursa olsun, onu hemen insanımızın istifadesine sunma anlayışına ve gücüne sahip ender bir ülkeyiz” dedi.

‘Birçok ülkenin tıbbi malzeme talebine cevap verdik’

Güçlü ülkelerin içinde bulunduğu duruma da değinen Koca, “Düne kadar güç ve imkân merkezleri olarak görülen ülkelerdeki insanların yaşadığı çaresizliği görüyoruz. İtalya'nın sağlık sistemi çökmüş durumda. Amerika, İspanya, İngiltere hasta yatak kapasiteleri Türkiye'den daha fazla olduğu halde, AVM'ler, stadyumlar, fuar alanlarında sağlık hizmeti vermeye çalışıyorlar. Böylesi bir tabloda Türkiye ise mevcut imkanlarını insanlıkla paylaşarak erdemli bir duruş sergiliyor. Bu süreçte birçok ülkenin tıbbi malzeme talebine cevap verdik” şeklinde yazdı.

‘Virüse yeni bir fırsat vermeden ilerlemeliyiz’

Nasıl seyredeceği tam olarak bilinmeyen bir virüsle mücadele ettiğimizin tekrar tekrar altını çizen Fahrettin Koca, bu konuda atılması gereken adımlardan şu şekilde bahsetti: “Dünyada salgın hızlı şekilde yayılmaya devam ediyor. Sadece insan sağlığı açısından değil, sosyoekonomik ve sosyopsikolojik açıdan da ciddi sonuçlar doğuruyor. Virüsün yeni bir dalga için alan kazanmasına fırsat vermeden, salgının sosyal ve kültürel etkilerini önleme konusunda da zamanında ve yerinde adımlar atarak ilerlemeliyiz.”

‘Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz’

Alınan son kararlar neticesinde AVM’ler ve kuaförler, 11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Bu konuda resmi Twitter üzerinden bir video paylaşarak uyarıda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın.”