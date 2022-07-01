Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de görülen maymun çiçeği hastalığı hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) son verileri paylaştı. Vakaların son 2 haftada artarak üçe katlandığını açıklayan DSÖ, şimdiye kadar kimsenin bu hastalıktan vefat etmediğini de belirtti.

Dünyada hızlı yayılmaya devam eden ve geçtiğimiz günlerde ülkemizde de ilk vakanın görüldüğü açıklanan maymun çiçeği hastalığı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü endişe verici bir açıklama yaptı. DSÖ, 15 Haziran’dan bugüne kadar virüsün 6 yeni ülkede daha görüldüğünü ve onaylanan vakaların yaklaşık %90’ının Avrupa ülkelerinde yaşadığını belirtti.

Geçtiğimiz hafta DSÖ tarafından yapılan açıklamada, maymun çiçeği salgınının şu anda acil bir küresel durum oluşturmadığı ancak daha fazla yayılmayı kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtmişti. Son verilere göre salgının endemik olduğu ülkeler dışında Türkiye’de dahil olmak üzere 50’den fazla ülkede maymun çiçeği vakası görüldü. Bu verilerden sonra toplam vaka sayısının 5320’yi aştığı açıklandı.

Avrupa’da vakalar son iki haftada üç katına çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsünün Avrupa’daki yayılım durumunu ve son gelişmeleri değerlendirdi. Avrupa’nın maymun çiçeği hastalığının merkezi olduğunu belirten Kluge, “15 Haziran itibarıyla DSÖ Avrupa bölgesinde 4.500’den fazla vaka tespit etti. Son iki haftada vaka sayıları üçe katlandı” dedi.

Kluge, bölgedeki vakaların büyük çoğunluğunun 21 ile 40 yaş arası kişilerden oluştuğunu ve hastaların %99’unun erkek olduğunu açıkladı. Şimdiye kadar vakaların %10’unun tedavi için hastaneye kaldırıldığını ve 1 kişinin yoğun bakımda tedavi atlında olduğunu söyleyen Kluge, bugüne kadar Avrupa bölgesinde kimsenin maymun çiçeği hastalığı yüzünden yaşamını yitirmediğini de belirtti.

DSÖ acil durum görüşünü değiştirebilir

Dr. Hans Kluge, hastalığın çabuk evrilmesinin DSÖ Acil Durum Komitesinin yapmış olduğu virüsün acil durum gerektirmediğine dair görüşünü kısa sürede değiştirebileceğini de açıkladı. Virüsün daha fazla yayılmasına karşı dünyanın acil ve birlikte hareket ederek gerekli tedbirler alması gerektiğini belirten Kluge, “Bu kadar hızlıca yayılan ve adeta her gün, daha önce etkilenmemiş yerlere ulaşan bir salgına karşı kayıtsız kalınmamalı." uyarısında bulundu.

Genellikle hayvandan insana ve nadirde olsa insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açıyor. Ülkemizde görülen ilk vaka ile ilgili bilgi paylaşımında da bulunan Sağlık Bakan Fahrettin Koca, endişe verici bir durum olmadığını ifade etmişti.