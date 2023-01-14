Geçtiğimiz aylarda bulutların ve hava kirliliğinin en az olduğu bir dönemde İstanbul'dan Uludağ'ın göründüğüne dair haberlere denk gelmişsinizdir. Bunun olasılığına kimi kesimler inanmazken doğruluğu matematiksel olarak ispatlanmıştı. Yani uygun şartlarda İstanbul'dan Uludağ'ın zirvesi görülebiliyor.

Bunun üzerine ise "Acaba Dünya üzerinde bir noktadan diğerine görebileceğimiz en uzun mesafe neresidir?" diye sorguladık ve sizin için bu rotayı araştırdık.

Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest'in tepesinde olsak teorik olarak 339 km görüş mesafemiz olacaktır. Yazımıza ilk tıkladığınızda doğal olarak bu noktalardan bir tanesi için Everest aklınıza gelmiş olabilir ama bu konuda yanılıyorsunuz. Girinti ve çıkıntıların, görüş mesafesini en az şekilde etkilediği bir rotadan bahsedeceksek bambaşka iki konumu ele almamız gerekiyor.

Sorumuzun tam cevabına geçmeden önce, "fotoğraflanmış en uzak mesafe" rekorlarına değinelim:

Haziran 2014'te Fransa'daki Pic du Canigó(Pireneler) tepesinden Tête de Chabriere(Alpler) tepesine çekilen bu fotoğraf, 381 km mesafesi ile en uzun mesafe dünya rekoruna sahip oldu.



Fotoğraf: Jordi Solé / Juanjo Diaz de Argandoña / Marc Bret

Ocak 2015'te Pic de Bastiments(Pireneler) tepesinden çekilen bu fotoğrafta 430 km mesafesiyle Alpler'in silüetleri arasında yer alan Barre des Écrins görünüyor.



Fotoğraf: Jordi Solé / Juanjo Diaz de Argandoña / Marc Bret

Ve günümüze kadar hala kırılamayan en son rekora geldik. Haziran 2016'da Pic Garpard(Alpler) tepesinden Finestrelles(Pireneler) tepesine fotoğraflanan 443 km'lik mesafe.



Fotoğraf: Jordi Solé / Juanjo Diaz de Argandoña / Marc Bret

Şimdi gelelim asıl sorunun cevabına. Teoride, Dünya üzerinde görülebilecek en uzak iki nokta; Kırgızistan'daki Dankova Dağı ile Çin'deki Hindu Tagh (Hint Dağı) arasındaki 538 km'lik mesafedir.

Tüm gerekli şartların sağlandığı bu bilgisayar simülasyonu videosu bu rotayı gözler önüne seriyor.

Mesafeyi daha kolay anlayabilmemiz için ortalama olarak, ülkemizin kuzeyinde bulunan Sinop ile güneyinde bulunan Mersin arası kuş uçuşu mesafeyi aklınıza getirebilirsiniz.

Hala fotoğraflanamayan bu görüş hattı, ileride bir gün yeni ve bir daha kıralamayacak bir rekor için tüm gerekli şartların sağlandığı doğru zamanı bekliyor.

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