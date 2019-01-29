İzmir merkezli bir şirket, yüksek ısılı yangınlarda da rahatlıkla kullanılabilecek bor madeni içeren yangın söndürme tozu üretmeyi başardı.

İzmir’de bulunan İYTE Teknopark’ta çalışmalarını gerçekleştirmekte olan bir şirket, Türkiye’nin bir numaralı maden rezervi olan bor madeni ile yangın söndürücü ve soğutucu toz elde etmeyi başardı. Oluşan herhangi bir yangını kısa süre içinde söndürebilen, ayrıca metaller de dahil olmak üzere yüksek ısılı materyalleri kısa sürede soğutabilen toz, doğal bir bileşimden oluştuğu için tamamen çevre dostu.

Yönetim Kurulu Başkanı Hale Demircan ve firma yetkilileri, geliştirdikleri yangın söndürücü tozun etkisini göstermek amacıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri ile birlikte Mersin’de bir tatbikat gerçekleştirdiler.Bir metal tank içerisine dökülen üç bidon benzinin ateşe verilmesi ile başlayan ABC tozlu 113 b yangın testi, ABC tipi yangın söndürücü ile ateşe müdahale edilmesi ile tamamlandı. Yangın, kısa sürede söndürülürken, tankın ısısı elle dokunulabilecek kadar düştü.

Bordan ABC ve D sınıfı olmak üzere iki ayrı yangın söndürücü toz elde ettiklerini belirten Hale Demircan, ‘’Az önce ABC tipi yangın söndürücümüzü gördük. Dünyada ilk soğutma özelliği olan yangın söndürücü tozdur. Zaten hemen tatbikatın akabinde de elimizi tavaya değdirebildik.’’ dedi.

Türkiye’deki yüksek ısılı yangınlarda kullanılan yangın söndürücü tozların çoğunlukla ithal edildiğini belirten Demircan, ‘’Bu tozlar oldukça pahalı ve sağlığı etkileyen tozlar. Şu anda yerli, milli, kanserojen olmayan, bor madeninden mamul yangın söndürücü tozumuzu 8 aydır piyasaya arz ettik. Mineraldir, soğutma özelliği vardır. En önemlisi kanserojen değildir, insan sağlığına zararlı değildir. Hızlı söndürmesiyle ve anında soğutmasıyla da ‘Yangını kontrol altına aldık’ değil, ‘Soğuttuk, söndürdük’ diyebileceğiz artık.’’ dedi.

Gelişmiş bir yangın söndürücü tozun imal edilmesinin ülke ekonomisi adına önemli olduğunu, ülkemizdeki yangın söndürücü tozların %95’inin ithal edildiğini belirten Demircan, ‘’Ürettiğimiz ürün, resmi verilere göre, 3 milyar dolar civarında olan bu ithalatın önünü kesebilir. Çünkü ithal gelen tozların performans olarak en az iki kat üzerine çıktık ve daha uygun fiyata yaptık. Bor madeninden olması da bora kazandırdığımız çok ciddi bir katma değerdir. Katma değeri yüksek, ülke ekonomisine katkı sağlayacak, kanserojen olmadığı için de gelişmiş ülkelerin dikkatini çekip ihracatı söz konusudur.

Gelecekte tüm dünyanın bunu kullanacağını öngörüyoruz. Çünkü patent araştırmalarımızda; Almanya’nın, Japonya’nın ve Amerika’nın bordan yangın söndürücü toz yapma gayreti içerisinde olduklarını, başaramadıklarını resmi olarak gördük. Biz, yangın söndürücü tozumuz için şunu söylüyoruz; bir odanın içinde 5 tane tüpü sıkıp bir kenarda yemek yiyebilirsiniz, mineraldir. Solunum olarak olumsuz bir etkisi yok. Bu anlamda da önem arz ediyor.’’ şeklinde konuştu.

‘’Dünyada ilk ve tektir. Katı soğutma teknolojisinde zaten ilk üründür. Türk mühendisleri bununla ilgilenirlerse daha farklı teknolojilerde de kullanabilirler. Bunun için de ekibimiz olarak cevap vermeye hazırız.’’ diyen Demircan, ürünün Ar-Ge çalışmalarının 8 yıl sürdüğünü, çalışmalar sırasında devletten destek alındığını fakat üretimin tamamen kendi özsermayeleri ile gerçekleştirildiğini belirtti.

Şu anda günlük 3 ton üretim gerçekleştirdiklerini belirten Demircan, kapasitelerini artırmaları halinde ülke ihtiyacını karşılayıp ihracat dahi gerçekleştirebileceklerini belirtti. D sınıfı yangın söndürücülerin de Ar-Ge çalışmalarını tamamlayarak üretime hazır hale getirdiklerini belirten Demircan, ‘’Standart çalışmasını tamamladık. Geçen ay itibariyle de standardı yayınlandı. D klas yangın söndürücü tozumuz da şu da üretime hazır. D klas yangın söndürücü tozu üretmeden önce ülkemizde 200 santigrat derecenin üzerinde hiçbir söndürme ajanı yoktu, üretilmiyordu. D klasla birlikte bin 500 santigrat dereceye kadar olan yangınlara mukavemet edebilme şansımız var.’’ şeklinde sözlerini tamamladı.