Dünyanın En Büyük Bitkisi Keşfedildi: Tam 178 Kilometre!

Avustralyalı bilim insanları, deniz otları üzerinde bir araştırma yürütürken hiç beklemedikleri bir keşfe imza attı. İnceledikleri deniz otlarının tamamı aynı genetikteydi, yani inceledikleri otlar aslında tek bir bitkinin parçasıydı.

Bilim kurgu filminden çıkmış gibi gözüken devasa örümcekleriyle ve birçok garip canlısıyla meşhur olan Avustralya, geçtiğimiz günlerde yine ününü tazeleyen bir keşfe ev sahipliği yaptı. Avustralyalı bilim insanları, Batı Avustralya’daki Shark Bay bölgesinde dünyanın en büyük bitkisini keşfetti.

Denizin yalnızca birkaç metre altında bulunan bu deniz otu, yapılan incelemeler sonucunda bilim insanlarını şoka uğrattı. Deniz otlarından oluşan bir topluluğu inceleyen bilim insanlarının amacı aslında bu topluluğun ne kadar geniş genetik çeşitliliğe sahip olduğunu bulmaktı. Fakat buldukları şey, onları bu yoldan saptırdı.

Tüm deniz otu topluluğu aslında tek bir bitki

Bilim insanları, yukarıdaki fotoğrafta yer alan deniz otu topluluğunun yalnızca bir genetiğe sahip olduğunu, yani tek bir bitki olduğunu keşfetti. Topluluk, ‘Posidonia australis’ isimli tek bir bitkiden oluşuyordu. İlk kez yaklaşık 4.500 yıl önce köklerini saldığı tahmin edilen bitki, akla hayale sığmayan bir uzunluğa da sahipti: Tam 178,6 kilometre.

Keşfedilen bitki, aynı zamanda bir bitkinin nasıl bu kadar uzun süre hayatta kaldığı konusunda da merak uyandırdı. Bilim insanları, artık bu bitkinin binlerce yıldır değişen tüm koşullara rağmen nasıl evrimleştiğini ve hayatta kaldığını araştırmaya başlayacaklarını açıkladı. Elde edilecek olan veriler, iklim değişikliğinin en fazla etkileyeceği canlılardan birisi olan deniz otlarının geleceği için de büyük önem taşıyacak.