Mısır'da 2500 Yıllık Yüzlerce Mumya Keşfedildi

Mısır, bugün keşfedilen yüzlerce yeni mumya ve beraberinde yüzlerce heykelciği sergiledi. Sergilenen mumyalardan birindeyse ilginç bir keşif yapıldı.

Antik çağın en merak edilen insan topluluğu olan Mısır Uygarlığı, bugün topraktan çıkarılan yüzlerce kalıntıyla yeniden gündeme geldi. Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyinde yer alan Saqqara arkeolojik alanında yüzlerce yeni lahit ve bronz heykelcik sergilendi. Bir düzineden fazla piramite, hayvan mezarlarına ve antik Kıpti Hristiyan manastırları gibi yapılara yer veren bölgede bazı ünlü isimlerin de heykelcikleri bulundu.

Paylaşılan bilgilere göre, yeni keşfedilen 150 bronz heykelcik arasında antik zamanda mimaride devrim yapan Imhotep’in heykelciği de yer aldı. Zoser Piramidi’nin ardındaki isim olan ünlü mimarın yanı sıra Bastet, Anubis, Osiris, Amunmeen, Isis, Nefertum ve Hathor gibi tanrı ve tanrıçalara ait heykelcikler de bulundu.

250 adet mumya çıkarıldı

Yapılan çalışmalar sonucunda bölgede 250 adet de yeni mumya keşfedildi. M.Ö. 5. yüzyıla ait olduğu açıklanan mumyalar, ahşap lahitler içinde yer alıyordu. Bir lahitin içinde daha önce hiç dokunulmamış ve mühürlü bir papirüsün da olduğu açıklandı. Kağıt, restore edilmesi için Mısır Müzesi laboratuvarına gönderildi.

Söz konusu papirüsün uzunluğunun 9 metre olduğu açıklanırken içeriğinin de Mısırlıların ölüleri yeraltı dünyasında yönlendirmek için kullandığı büyülerden oluşan cenaze metinleri koleksiyonu ‘Ölüler Kitabı’nın olduğu tahmin ediliyor. 250 lahit ve 150 heykelciğin bulunduğu bölgede en son mart ayında beş Firavun mezarı bulunmuştu.