Bugün yayımlanan İklim Kurumsal Sorumluluk Monitörü raporu, dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan 25 dev şirketin karbon salımı sözlerini tutmayacaklarını ortaya koydu. Rapor, şirketleri yanıltıcı vaatler vermekle suçladı.

Sanayi devrimiyle birlikte başlayan, özellikle son yıllarda kendisini büyük oranda hissettirerek ipin ucunu kaçırdığımızı belli eden iklim değişikliği, tüm dünya genelinde acil bir önlem alınmadığı takdirde Dünya için çok kötü bir geleceğe yol açacak. Halihazırda ekstrem hava koşulları ve kuraklıklarla yüz yüzeyken bunun önüne geçilmesi için özellikle 2021’de düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı’nda pek çok uluslararası adıma imza atıldı.

2021 öncesinde ülkeleri kapsayan anlaşmalardan önceyse dünyanın en büyük şirketlerinden bazıları, karbon emisyonunu sıfıra indirme çalışmaları doğrultusunda çeşitli hedefler paylaşmıştı. Örneğin Amazon, tüm işlerinde karbon salımını 2040 yılına kadar sıfıra indireceğini açıklamıştı. Yapılan yeni bir araştırmaysa bu dev şirketlerin verdikleri hedefin fazlasıyla geride olduğunu, hatta vaatlerin 'yanıltıcı' olduğunu gösterdi.

Şirketler, karbon emisyonu konusunda ‘yanıltıcı vaatler’ veriyorlar:

İlk kez yayımlanan İklim Kurumsal Sorumluluk Monitörü raporu, dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan 25 şirketi analiz etti. NewClimate Enstitüsü ve Carbon Market Watch tarafından hazırlanan rapor, şirketlerin 0 karbon taahhütlerinin günümüzden onlarca yıl sonra bile yalnızca %40 oranında karşılanacağını gösterdi. Şirketlerin karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar ancak %23 düzeyinde keseceğini ortaya koydu.

Rapor, bu verilerin ardından dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan 4 şirket üzerinden de durumun ne kadar vahim olduğunu şu şekilde paylaştı:

Nestle , 2030 yılına kadar karbon emisyonunu %50 oranında (2018’e göre) azaltacağını söyledi. Fakat veriler, bu oranın %18 olacağını gösteriyor.

, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu %50 oranında (2018’e göre) azaltacağını söyledi. Fakat veriler, bu oranın gösteriyor. Google , 2007’den beri karbon nötr olduğunu, 2030’da karbon emisyonunu tamamen kaldıracağını söyledi. Şirket, iklim değişikliğiyle mücadelede liderlerden birisi olsa da aslında karbon nötr başarısındaki hesaplama, 2020’de salınan karbonun yarısını kapsamıyordu. Öyle ki Google’ın karbon emisyonu son 3 yılda artış gösterdi .

, 2007’den beri karbon nötr olduğunu, 2030’da karbon emisyonunu tamamen kaldıracağını söyledi. Şirket, iklim değişikliğiyle mücadelede liderlerden birisi olsa da aslında karbon nötr başarısındaki hesaplama, 2020’de salınan karbonun kapsamıyordu. Öyle ki Google’ın karbon emisyonu . Carrefour , 2040 yılına kadar karbon emisyonunu 0’a indireceğini söyledi. Fakat Carrefour’un bu iddiasında karbon salımı yapan en büyük kaynakları hesaba katılmamıştı ve toplam emisyonun yalnızca %2’si için geçerliydi . Ayrıca hedef, dünya çapındaki mağazalarının %20’sinden daha azı için geçerli kılındı.

, 2040 yılına kadar karbon emisyonunu 0’a indireceğini söyledi. Fakat Carrefour’un bu iddiasında karbon salımı yapan en büyük kaynakları hesaba katılmamıştı ve toplam emisyonun . Ayrıca hedef, dünya çapındaki mağazalarının %20’sinden daha azı için geçerli kılındı. IKEA, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu 0’a indirmek, hatta bunu negatife indirmeyi hedeflediğini açıkladı. Fakat rapor, emisyondaki azalımın yalnızca %15 oranında olacağını ortaya koydu.

Raporda gözlemlenen 25 dev şirketin hiçbirinin karbon emisyonunu sıfıra indirmede yüksek standartlara ulaşamayacağı ifade edildi. ‘Düşük dürüstlük’ sergileyen şirketler arasında Amazon ve IKEA yer alırken, araştırmada en kötü notu alan ‘çok düşük dürüstlük’ sergileyen 11 şirket bulundu. Bu 11 şirket arasında Nestle ve E.ON da bulunuyor.

Bazı şirketlerden rapora yönelik cevap geldi:

Yayımlanan bu raporun ardından bazı şirketlerin sözcülerinden de açıklamalar geldi. Amazon sözcüsü, iklim değişikliğinin ciddi bir sorun olduğunu bildiklerini, 2025 yılına kadar tüm operasyonlarını %100 yenilenebilir enerjiyle yapma yolunda ilerlediklerini belirtti. 2025 yılının, hedeflerinin 5 yıl altı olduğunu da ekledi.

E.ON adına konuşan bir sözcüyse raporu metodolojik olarak doğru bulmadıklarını, sonuçların yanıltıcı olduğunu açıkladı. IKEA sözcüsü ise bugüne kadar büyük başarılara imza attıklarını, IKEA ürünlerde kullanılan malzemelerin iklimsel ayak izi gibi kalan zorlukları da ele almak için planlarının olduğunu ifade etti. En kötü 11 şirket arasında yer alan Nestle’nin sözcüsüyse eylemlerinin ve taahhütlerinin incelenmesini memnuniyetle karşıladıklarını, fakat raporun yanlışlıklar içerdiğini açıkladı.