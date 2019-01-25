Dünyanın En Hafif Uydusu Başarıyla Uzaya Gönderildi

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü, Hint öğrencilerin yaptığı dünyanın en hafif uydusu Kalamsat V-2'yi yörüngeye gönderdi.

Hindistan’daki öğrenciler tarafından geliştirilen dünyanın en hafif uydusu, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) tarafından Sriharikota uzay merkezinden yörüngeye gönderildi. ISRO Başkanı K Sivan, uydunun ağırlığının 1 kilo 26 gram olduğunu ve bu uydunun, yörüngeye gönderilen en hafif uydu olduğunu belirtti.

K Sivan, ayrıca Kalamsat V-2’nin özel bir şirket tarafından geliştirilen ve ISRO tarafından uzaya fırlatılan ilk uydu olduğunu da dile getirdi. Telsiz operatörlerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen uydunun “öğrencilere geleceğin bilim insanları ve mühendisleri olmaları açısından ilham vereceği” ifade edildi.

1969 yılında kurulan ISRO, toplamda 103 uzay araçlı görev gerçekleştirirken, 10 tane de öğrenci uydusunu yörüngeye gönderdi. ISRO ayrıca 32 farklı ülkenin 269 uydusunu da uzaya gönderme görevini üstlendi.