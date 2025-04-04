Bilim insanları, tam boyutta bir ünite kadar performans gösterebilen dünyanın en küçük kalp pilini geliştirdi. Geçici çözümler sunan bu minik kalp pili, şırıngaya sığabilecek kadar küçük.

Günümüzde birçok insanda yer alan kalp pilleri, kalbin ritim ve iletim bozukluklarını düzeltmek amacı ile vücuda yerleştirilen aletlere deniyor. Bu aletler, elektrotlar aracılığıyla kalbe düzenli elektriksel uyarılar göndererek düzgün bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyorlar.

Şimdi ise ABD’deki Northwestern Üniversitesinden bilim insanları, dünyanın en küçük kalp pilini geliştirdiklerini açıkladılar. O kadar küçük ki bir şırınganın ucuna sığabiliyor. Kalınlığı 1 mm kadar. Bir pirinç tanesinden biraz daha küçük diyebiliriz.

Kısa süreli kalp yardımına ihtiyacı olan kişilere geçici çözümler sunacak

Küçük olması enjekte edilebilir olduğu anlamına geliyor. Bu da hastaların ağrılı ve büyük ameliyatlardan kurtulmasını sağlayacaktır. Ancak bu minik kalp pilinin öyle kalıcı olmadığını belirtelim. Bilim insanlarının aktardığına göre bir süre sonra kan dolaşımına güvenli bir şekilde karışıyor. Bu da geçici bir çözüm olduğu, belli kişiller için uygun olduğu anlamına geliyor.

Yani anlayacağınız herkesin kullanacağı bir şey olmayacak. Doğuştan problemleri olan bebekler gibi kısa süreli kalp yardımına ihtiyacı olan kişiler için tasarlandığını söyleyebiliriz. Her boyuttaki kalpte işe yarayabildiğini de eklemeden geçmeyelim.

Cihaz, hastanın göğsüne takılan kablosuz giyilebilir bir cihazla eşleştiriliyor. Bu cihaz, düzensiz kalp atışı algıladığında kalp pilini aktive eden bir ışık yayıyor. Bu ışık da pilin çalışmasını sağlıyor. Araştırmacılar minik kalp pilinin, çok küçük olsa da tam boyutlu bir kalp pili kadar uyarı verebildiğini eklemiş. Hem hayvan hem de insan kalplerinde çalıştığı da gözlemlenmiş.

Bilim insanları, cihaz üzerinde çalışmaya devam edecekler. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacaklarını bilmiyoruz ancak geldiklerinde gerçekten çığır açıcı olacağını söyleyebiliriz. Araştırmanın Nature üzerinden yayımlandığını da ekleyelim.