Kalbin birincil işlevi, hepimizin bildiği gibi bizi ayakta tutmaktır. Bu yumruk büyüklüğündeki dayanıklı kaslarla donatılmış organ, oksijenli kanı tüm vücuda pompalar. Peki kalp, 1 günde ve 1 yılda toplam kaç kez atar?

10.000, 25.000 veya 70.000? Kalbiniz günde kaç kez atıyor olabilir, hiç düşündünüz mü?

Gelin, oldukça şaşırtıcı olan sonuçlara göz atalım.

Öncelikle kalbin bir günde ne kadar hızlı attığı, çeşitlilikler gösterir.

Örneğin kalbiniz; masada yemek yerken, dışarıda yürürken veya koşu bandında koşarken farklı enerji gereksinimlerine daha hızlı veya daha yavaş atarak karşılık verir.

Tıp şefi Robert Wood Johnson’a göre kalp atış aralıkları, her nefes verdiğinizde yaklaşık 100 milisaniye yavaşlar ve ardından hızlanır.

Ayrıca kalbin en ilginç yönü, vücudun metabolik ihtiyaçlarına bağlı olarak hızını ve işlevini düzenleme yeteneğidir. Kalp atış hızı, dakikadaki atış sayısı (BPM) olarak ölçülür.

Harvard Tıp Fakültesi’ne göre sağlıklı bir yetişkinin dinlenme hâlindeyken kalp atışı 60 ila 100 BPM’dir.

Fakat çoğu yetişkin için oran, 55 ila 85 BPM arasındadır. Örneğin buna karşılık, daha hızlı bir metabolizmanın enerji ihtiyacını karşılamak için yeni doğmuş bir bebeğin kalbi, dakikada 70 ila 190 kez atar.

Yani dinlenme hâlindeyken kalp atış hızı 70 BPM olan bir kişi, günde 100.800 kalp atışı üretir. Bir yılda bu sayı, yaklaşık 36,8 milyon atışa denk gelir. Ortalama ömür yaşam süresini 77,5 olarak aldığımızda ise bir kişinin kalbinin hayatı boyunca 2,85 milyar kez attığını söyleyebiliriz.

Elbette yaş, genetik ve hastalıklar bu sayıları aşağıya veya yukarı çekebilir. Ancak ortalama sayıların bu şekilde. Peki sonuçlar tahmin ettiğiniz gibi mi?

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