Dünyanın En Mutlu Şehirleri Belli Oldu: İlk 10’da Türkiye’den de Bir Şehir Var

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iVisa, birbirinden farklı faktörleri hesaba katarak farklı listelerde dünyanın en iyi şehirlerini derledi. Ortak amaç ise huzur içinde seyahat edebileceğiniz yeri bulmanızı sağlamak.

Ortalama yaşam süresi, suç oranı, yaşam maliyeti, çalışma imkânları gibi faktörler, şehirlerin mutluluk miktarına doğrudan etki ediyor. iVisa da bu gibi faktörleri dikkate alarak tüm dünyadaki en mutlu şehirleri derlemiş. Söz konusu derlemeye dahil olan faktörlere; güneş ışığı miktarı ve insanların sıcaklığını da eklemiş.

Daha sonra her bir faktör için 1 ile 40 arasında puanlanan şehirler, en son ortalama puanda toplanmış ve ortaya da “ziyaret edebileceğiniz en mutlu şehirler” listesi çıkmış. Listede ülkemizden bir şehrin olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Ziyaret edebileceğiniz en mutlu 10 şehir:

Ziyaret edilesi mekanlar

  1. Lizbon, Portekiz
  2. Barcelona, İspanya
  3. Atina, Yunanistan
  4. Roma, İtalya
  5. Sydney, Avustralya
  6. Madrid, İspanya
  7. Toronto, Kanada
  8. San José, Kosta Rika
  9. İstanbul, Türkiye
  10. Bangkok, Tayland

Yaşam maliyeti açısından en uygun 10 şehir:

  1. Kanpur, Hindistan
  2. İstanbul, Türkiye
  3. Hanoi, Vietnam
  4. Guangzhou, Çin
  5. Varşova, Polonya
  6. Lizbon, Portekiz
  7. San José, Kosta Rika
  8. Bangkok, Tayland
  9. Kuveyt, Kuveyt
  10. Atina, Yunanistan

Gün ışığı bakımından en zengin 10 şehir:

  1. Las Vegas, Nevada
  2. San Francisco, Kaliforniya
  3. Honolulu, Hawaii
  4. Kuveyt, Kuveyt
  5. Memphis, Tennessee
  6. Lizbon, Portekiz
  7. Atina, Yunanistan
  8. Madrid, İspanya
  9. Bangkok, Tayland
  10. Kanpur, Hindistan

Çalışma saatleri bakımından en ideal 10 şehir:

  1. Frankfurt, Almanya
  2. Kopenhag, Danimarka
  3. Brighton, İngiltere
  4. Oslo, Norveç
  5. Londra, İngiltere
  6. Oxford, İngiltere
  7. Cardiff, İngiltere
  8. Liverpool, İngiltere
  9. Glasgow, İngiltere
  10. Viyana, Avusturya

Yerlilerin sıcaklığı bakımından ideal şehirler:

  1. San Jose, Kosta Rika
  2. Lizbon, Portekiz
  3. Atina, Yunanistan
  4. Hanoi, Vietnam
  5. Bangkok, Tayland
  6. Dublin, İrlanda
  7. Toronto, Kanada
  8. Madrid, İspanya
  9. Barcelona, İspanya
  10. Kanpur, Hindistan

Yaşam süresi bakımından önde olan şehirler:

  1. Hong Kong
  2. Tokyo, Japonya
  3. Zürich, İsviçre
  4. Roma, İtalya
  5. Madrid, İspanya
  6. Barcelona, İspanya
  7. Sydney, Avustralya
  8. Seoul, Güney Kore
  9. Stockholm, İsveç
  10. Paris, Fransa

2022 yılını kapsayan verilerle hazırlanmış olan bu listelere baktığımızda Lizbon’un goze çarptığını görüyoruz. Yaşam maliyeti kısmında İstanbul için iyimser konuşmak isterdik fakat bu noktada TL’nin kıstasa dahil edilmediğini söylememiz gerek.

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Kaynak : https://www.ivisa.com/blog/the-happiest-cities-to-travel-to
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