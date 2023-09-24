iVisa, birbirinden farklı faktörleri hesaba katarak farklı listelerde dünyanın en iyi şehirlerini derledi. Ortak amaç ise huzur içinde seyahat edebileceğiniz yeri bulmanızı sağlamak.

Ortalama yaşam süresi, suç oranı, yaşam maliyeti, çalışma imkânları gibi faktörler, şehirlerin mutluluk miktarına doğrudan etki ediyor. iVisa da bu gibi faktörleri dikkate alarak tüm dünyadaki en mutlu şehirleri derlemiş. Söz konusu derlemeye dahil olan faktörlere; güneş ışığı miktarı ve insanların sıcaklığını da eklemiş.

Daha sonra her bir faktör için 1 ile 40 arasında puanlanan şehirler, en son ortalama puanda toplanmış ve ortaya da “ziyaret edebileceğiniz en mutlu şehirler” listesi çıkmış. Listede ülkemizden bir şehrin olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Ziyaret edebileceğiniz en mutlu 10 şehir:

Lizbon, Portekiz Barcelona, İspanya Atina, Yunanistan Roma, İtalya Sydney, Avustralya Madrid, İspanya Toronto, Kanada San José, Kosta Rika İstanbul, Türkiye Bangkok, Tayland

Yaşam maliyeti açısından en uygun 10 şehir:

Kanpur, Hindistan İstanbul, Türkiye Hanoi, Vietnam Guangzhou, Çin Varşova, Polonya Lizbon, Portekiz San José, Kosta Rika Bangkok, Tayland Kuveyt, Kuveyt Atina, Yunanistan

Gün ışığı bakımından en zengin 10 şehir:

Las Vegas, Nevada San Francisco, Kaliforniya Honolulu, Hawaii Kuveyt, Kuveyt Memphis, Tennessee Lizbon, Portekiz Atina, Yunanistan Madrid, İspanya Bangkok, Tayland Kanpur, Hindistan

Çalışma saatleri bakımından en ideal 10 şehir:

Frankfurt, Almanya Kopenhag, Danimarka Brighton, İngiltere Oslo, Norveç Londra, İngiltere Oxford, İngiltere Cardiff, İngiltere Liverpool, İngiltere Glasgow, İngiltere Viyana, Avusturya

Yerlilerin sıcaklığı bakımından ideal şehirler:

San Jose, Kosta Rika Lizbon, Portekiz Atina, Yunanistan Hanoi, Vietnam Bangkok, Tayland Dublin, İrlanda Toronto, Kanada Madrid, İspanya Barcelona, İspanya Kanpur, Hindistan

Yaşam süresi bakımından önde olan şehirler:

Hong Kong Tokyo, Japonya Zürich, İsviçre Roma, İtalya Madrid, İspanya Barcelona, İspanya Sydney, Avustralya Seoul, Güney Kore Stockholm, İsveç Paris, Fransa

2022 yılını kapsayan verilerle hazırlanmış olan bu listelere baktığımızda Lizbon’un goze çarptığını görüyoruz. Yaşam maliyeti kısmında İstanbul için iyimser konuşmak isterdik fakat bu noktada TL’nin kıstasa dahil edilmediğini söylememiz gerek.