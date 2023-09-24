Ortalama yaşam süresi, suç oranı, yaşam maliyeti, çalışma imkânları gibi faktörler, şehirlerin mutluluk miktarına doğrudan etki ediyor. iVisa da bu gibi faktörleri dikkate alarak tüm dünyadaki en mutlu şehirleri derlemiş. Söz konusu derlemeye dahil olan faktörlere; güneş ışığı miktarı ve insanların sıcaklığını da eklemiş.
Daha sonra her bir faktör için 1 ile 40 arasında puanlanan şehirler, en son ortalama puanda toplanmış ve ortaya da “ziyaret edebileceğiniz en mutlu şehirler” listesi çıkmış. Listede ülkemizden bir şehrin olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Ziyaret edebileceğiniz en mutlu 10 şehir:
- Lizbon, Portekiz
- Barcelona, İspanya
- Atina, Yunanistan
- Roma, İtalya
- Sydney, Avustralya
- Madrid, İspanya
- Toronto, Kanada
- San José, Kosta Rika
- İstanbul, Türkiye
- Bangkok, Tayland
Yaşam maliyeti açısından en uygun 10 şehir:
- Kanpur, Hindistan
- İstanbul, Türkiye
- Hanoi, Vietnam
- Guangzhou, Çin
- Varşova, Polonya
- Lizbon, Portekiz
- San José, Kosta Rika
- Bangkok, Tayland
- Kuveyt, Kuveyt
- Atina, Yunanistan
Gün ışığı bakımından en zengin 10 şehir:
- Las Vegas, Nevada
- San Francisco, Kaliforniya
- Honolulu, Hawaii
- Kuveyt, Kuveyt
- Memphis, Tennessee
- Lizbon, Portekiz
- Atina, Yunanistan
- Madrid, İspanya
- Bangkok, Tayland
- Kanpur, Hindistan
Çalışma saatleri bakımından en ideal 10 şehir:
- Frankfurt, Almanya
- Kopenhag, Danimarka
- Brighton, İngiltere
- Oslo, Norveç
- Londra, İngiltere
- Oxford, İngiltere
- Cardiff, İngiltere
- Liverpool, İngiltere
- Glasgow, İngiltere
- Viyana, Avusturya
Yerlilerin sıcaklığı bakımından ideal şehirler:
- San Jose, Kosta Rika
- Lizbon, Portekiz
- Atina, Yunanistan
- Hanoi, Vietnam
- Bangkok, Tayland
- Dublin, İrlanda
- Toronto, Kanada
- Madrid, İspanya
- Barcelona, İspanya
- Kanpur, Hindistan
Yaşam süresi bakımından önde olan şehirler:
- Hong Kong
- Tokyo, Japonya
- Zürich, İsviçre
- Roma, İtalya
- Madrid, İspanya
- Barcelona, İspanya
- Sydney, Avustralya
- Seoul, Güney Kore
- Stockholm, İsveç
- Paris, Fransa
2022 yılını kapsayan verilerle hazırlanmış olan bu listelere baktığımızda Lizbon’un goze çarptığını görüyoruz. Yaşam maliyeti kısmında İstanbul için iyimser konuşmak isterdik fakat bu noktada TL’nin kıstasa dahil edilmediğini söylememiz gerek.