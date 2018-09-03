Dünyanın En Ünlü ve En Anlamlı 5 Rakamı

Var olan her şeye anlam veya anlamlar yükleme konusunda oldukça başarılı olan insanoğlu, elbette ki 'rakamları' da es geçmemiştir.

Ve tarih boyunca felsefeden dine, parapsikolojiden astrolojiye kadar birçok alanda 'bir şeyleri anlatmak veya tam tersine gizlemek' için kullanmıştır rakamları; özellikle de şu 5'ini.

Tüm zamanların en büyüleyici rakamı: 1

Doğada var olan her şey 1'den başlar. Filozofların ve din bilimcilerin büyük bir bölümü 1’i; Tanrı'nın, bütünlüğün ve gerçekliğin ifadesi olarak kabul eder.

Varlığı şüpheli rakam: 0

0, boşluğu, hiçliği, hiçbir şey’i temsil eder. Pozitif veya negatif olmayan tek rakamdır. Felsefede, nihai rakam olarak geçer.

Hem matematikte, hem de inanç sistemlerinde önemli bir yere sahiptir: 7

7 gün, 7 kat gök, 7 kıta, 7 klasik gezegen, Hinduizm’in 7 hükümdarı, 7 ölümcül günah. 7, kimi inanışlarda mükemmel rakamdır.

Doğanın ve tanrısallığın rakamı: 3

3, pek çok kültür ve inanışa göre uğurlu bir rakamdır. Verimlidir, dengelidir. Sevgi, bilgi ve başarıyı simgelediği gibi, bazı inançlarda Tanrı'nın tezahür biçimlerini ortaya koymak için kullanılır. Örneğin: Baba, oğul ve kutsal ruh.

Daima olumlu ve gizemli bulunmuş bir rakam: 9

Rakamların sonuncusu, yani 'tamam' olmayı sembolize eder. Sayısız kültür ve inançta olduğu gibi, Türk kültüründe de önemli bir rakamdır. Türk mitolojisine göre dünyayı yaratan Kara Han, dünyanın merkezine 9 dallı çam ağacı dikmişti.