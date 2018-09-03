Dünyanın En Ünlü ve En Anlamlı 5 Rakamı

Ve tarih boyunca felsefeden dine, parapsikolojiden astrolojiye kadar birçok alanda 'bir şeyleri anlatmak veya tam tersine gizlemek' için kullanmıştır rakamları; özellikle de şu 5'ini.
Tüm zamanların en büyüleyici rakamı: 1
Doğada var olan her şey 1'den başlar. Filozofların ve din bilimcilerin büyük bir bölümü 1’i; Tanrı'nın, bütünlüğün ve gerçekliğin ifadesi olarak kabul eder.
Varlığı şüpheli rakam: 0
0, boşluğu, hiçliği, hiçbir şey’i temsil eder. Pozitif veya negatif olmayan tek rakamdır. Felsefede, nihai rakam olarak geçer.
Hem matematikte, hem de inanç sistemlerinde önemli bir yere sahiptir: 7
7 gün, 7 kat gök, 7 kıta, 7 klasik gezegen, Hinduizm’in 7 hükümdarı, 7 ölümcül günah. 7, kimi inanışlarda mükemmel rakamdır.
Doğanın ve tanrısallığın rakamı: 3
3, pek çok kültür ve inanışa göre uğurlu bir rakamdır. Verimlidir, dengelidir. Sevgi, bilgi ve başarıyı simgelediği gibi, bazı inançlarda Tanrı'nın tezahür biçimlerini ortaya koymak için kullanılır. Örneğin: Baba, oğul ve kutsal ruh.
Daima olumlu ve gizemli bulunmuş bir rakam: 9
Rakamların sonuncusu, yani 'tamam' olmayı sembolize eder. Sayısız kültür ve inançta olduğu gibi, Türk kültüründe de önemli bir rakamdır. Türk mitolojisine göre dünyayı yaratan Kara Han, dünyanın merkezine 9 dallı çam ağacı dikmişti.