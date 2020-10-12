Dünyanın İlk 'Akıllı' Elektrikli Araç Bataryası Duyuruldu

Yapay zeka ve yüksek verimlilik teknolojileriyle elektrikli araçların menzilini yüzde 20 artırmayı vadeden dünyanın ilk akıllı elektrikli araç bataryası duyuruldu.

Slovakya merkezli bir batarya araştırma, geliştirme ve üretim şirketi olan InoBat, dünyanın ilk akıllı elektrikli araç bataryasını duyurdu. Bizzat InoBat CEO’su tarafından GLOBSEC Tatra Summit 2020’de duyurulan akıllı elektrikli araç bataryası, hem daha fazla teknoloji hem de daha yüksek performans vadediyor.

InoBat CEO’su Marian Bocek, geliştirdikleri akıllı bataryanın Yapay Zeka (AI) ve Yüksek Verimlilik (HTP) teknolojisinin bir kombinasyonu olduğunu ifade ederken, dünyanın ilk akıllı elektrikli araç bataryasının yalnızca bir yıllık bir Ar-Ge çalışması neticesinde ortaya çıktığını ifade etti.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamalara göre InoBat'ın batarya üretim ve gelişiminde teknoloji odaklı bir yaklaşım sergilemesi, hem şirketin üretimini daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor, hem de batarya performansını hatrı sayılır şekilde artırıyor. Zira InoBat’ın duyurduğu son batarya hücresi, elektrikli araçların menzilini yüzde 20 artırmayı vadediyor.

Geleceğin elektrikli araçlarla inşa edileceğinin farkında olan InoBat, anavatanına dünyanın ilk yapay zeka ile çalışan batarya araştırma merkezi ve üretim hattı kuracak. Ayrıca şirket, 1 milyar euroluk yatırımla inşa etmeyi planladığı 10 GWh Gigafactory ile 240 bin elektrikli araca batarya üretmeyi planlıyor. Ayrıca InoBat, bugün duyurusunu yaptığı akıllı bataryanın üretimine 2021’de başlayacak.