Dünyanın İlk Tam Ekranlı Spor Bilekliği HONOR Band 6 Çıktı

Huawei'nin alt şirketi HONOR, yeni spor bilekliği HONOR Band 6'yı resmen çıkardı. Şirketin yeni spor bilekliği HONOR Band 6, 3 farklı renk seçeneği ve 2 farklı varyantla birlikte geliyor.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin alt markası HONOR, HONOR Band 6 spor bilekliğini resmen çıkardı. Çinli şirketin yeni bilekliği, tam ekran paneliyle dünyada bu özelliği taşıyan ilk spor bilekliği olma unvanını da kazanmış oldu.

HONOR Band 6'nın iki farklı varyantı bulunuyor. Bu varyantlardan bir tanesinde NFC desteği bulunmazken diğeri NFC desteği yer alıyor. Ayrıca HONOR Band 6'nın tasarımı, öncellerinden daha farklı bir noktada dururken bileklik, HONOR Watch ES'in mini sürümü gibi düşünülüyor.

HONOR Band 6 teknik özellikleri

HONOR Band 6, 194 x 368 piksel çözünürlüklü 1,47 inçlik AMOLED bir ekrana sahip. Bileklik, tıpkı akıllı telefonlardaki gibi hareket navigasyonu kullanması sebebiyle kapasitif bir klavyeye sahip değil. Ancak bilekliğin ekranının sağ tarafında ekranı açmak için kullanılabilecek kırmızı bir düğme bulunuyor.

HONOR'un yeni spor bilekliğinin üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Bunlar; Meteorite Black, Seagull Grey ve Coral Powder. Ancak bu renk seçenekleri sadece bilekliğin kayışında sunulurken siyahın gövdesi tüm renk varyantlarında siyah olarak geliyor. Bileklikte Bluetooth 5.0, akselometre, jiroskop, optik kalp atış hızı sensörü, 180 mAh batarya, 5 ATM'ye kadar suya karşı dayanıklılık ve manyetik şarj cihazıyla şarj etme özelliği bulunuyor.

HONOR Band 6'da 10 spor modu, kandaki oksijen seviyesini izleme, Huawei TruSeen 4.0 24 saat kalp atış hızı izleme, Huawei TruSleep uyku takibi, adet döngüsü ve 14 güne kadar batarya ömrü sunuluyor. Saatin NFC destekli varyantı temassız ödeme ve sesli asistanı da destekliyor.

Bileklikle ilgili en çok merak edilen şey olan fiyat kısmına gelelim. HONOR Band 6, 249 yuan yani vergisiz 314 TL fiyat etiketine sahipken bilekliğin NFC destekli modeli 289 yuan yani 365 TL fiyata sahip. Bilekliğin uluslararası pazarda ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.