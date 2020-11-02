Huawei'nin Mate 40 serisinden sonra piyasaya süreceği yeni telefonu Huawei nova 8 SE'nin resmi posteri yayınlandı. Ayrıca şirketin yeni telefonunun ön siparişe açılacağı tarih de belli oldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, amiral gemisi Huawei Mate 40 serisinin tanıtımını gerçekleştirmişti. Şirket, bu seri içerisinde Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro Plus modellerini tanıtmıştı. Şimdi ise sırada Huawei nova 8 SE bulunuyor.

Huawei, yeni akıllı telefonu nova 8 SE'nin posterini yayınladı. Şirketin yeni cihazı, 3 gün sonra, 5 Kasım tarihinde ön siparişe açılacak. Ayrıca telefonda tıpkı Mate 40 Pro modelinde olduğu gibi 66 W hızlı şarj teknolojisi de yer alacak.

Huawei nova 8 SE'nin resmi posteri yayınlandı

Huawei nova 8 SE, yukarıda da söylediğimiz gibi 66 W süper hızlı şarj desteğiyle birlikte gelecek. Telefonun ön tarafında 6,53 inçlik OLED True-color ekran bulunurken arka tarafında da dört kamera yer alacak. Telefonun ön tarafında 16 MP selfie kamerası yer alacak.

Telefonun arka tarafında 64 MP, 8 MP, 2 MP ve AI (yapay zekâ) kameraları bulunacak. 178 gram ağırlığa ve 7,46 mm kalınlığa sahip nova 8 SE'nin standart sürümü gücünü MediaTek Dimensity 720 işlemciden alırken daha üst sürümü MediaTek Dimensity 800U işlemciden alacak. Telefonun ekran çözünürlüğü ise FHD+ olacak.

Huawei Mate 40 Pro'nun 4400 mAh değerindeki bataryası 66 W süper hızlı şarj ise yarım saat içerisinde %85 doluluk oranına ulaşıyordu. 3800 mAh batarya kapasitesine sahip nova 8 SE'nin ise 30 ile 40 dk arasında tam doluma ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca posterden görebildiğimiz bir diğer şey de ekrana gömülü parmak izi okuyucu sensör oldu.