Düşük Faizli Taşıt Kredisi Kampanyasına İki Firma Eklendi

Kamu bankalarının sıfır, yerli üretim otomobiller için hazırlamış olduğu uygun oranlarda kredi imkanının kapsamı genişletildi. Yapılan son açıklamalara göre bu kampanyaya iki firma daha dahil oldu. İki firma da ticari araçlar üzerine hizmet veriyor.

Türkiye'nin kamu bankaları olarak hizmet veren Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, geçtiğimiz günlerde almış oldukları bir kampanya kararını kamuoyu ile paylaştılar. Bankalar tarafından yapılan ortak açıklamaya göre yıl sonuna kadar geçerli olan kampanya kapsamında tüketicilere, sadece yerli üretime özel olarak oluşturulan kredi paketleri sunulacağı ifade edildi.

Bu kampanya kapsamında normal koşullarda 1.40 olan taşıt kredisi faiz oranı 0.49 ile 0.69 seviyesine inecek. 1 Ekim itibarıyla başlayacak olan kampanyada alt sınır binek araçlarda 50 bin TL, ticari araçlarda ise 72 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Binek araç almak isteyen vatandaşlar için sunulan maksimum vade süresi ise 36 ay. Ticari araçlarda ise bu durum, 60 aya kadar çıkabiliyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalarda, bu kampanyanın binek araçlar için Renault Mais, Honda, Fiat ve Hyundai ticari araçlarda ise Isuzu, Ford, Fiat ve Temsa markalarını kapsadığı açıklanmıştı. Ancak kısa bir süre önce yapılan açıklamalara göre, bu markaların arasına iki yeni markanın daha katıldığı açıklandı. Kampanya kapsamına dahil edilen firmalar, ticari taşıt kategorisinde hizmet veriyorlar.

Yapılan son açıklamalara göre Otokar ve BMC markaları da bu kampanya kapsamına dahil edildi. Buna göre Otokar veya BMC markalarından alınacak sıfır ticari araçlarda da faiz oranı 0.49 ile 0.69 aralığında değişecek. Kampanya, 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olacak.

Kampanya kapsamında kredi faiz oranları ve çekilebilecek tutar