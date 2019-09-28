Gelen ÖTV zammından sonra otomobil satışlarında bir azalma söz konusu olmuştu. Fakat yine de otomobil satışları devam ediyor. Türkiye'deki tüketiciler tarafından geçtiğimiz 8 ay boyunca en çok tercih edilen otomobiller belli oldu. İşte tüketicilerin en çok tercih ettiği sıfır km araçlar:

Artan enflasyon ve gelen ÖTV zamları nedeniyle ülkemizdeki otomobil satışları her geçen yıl düşüşe geçmekte. Bu yıl için de durum aynı şekilde. Yüksek vergilerden dolayı sıfır km bir araç almak ciddi anlamda bütçenimi zorluyor. Bu yüzden tüketicilerin ilk tercihleri ikinci el araçlardan yana oluyor.

Her ne kadar sıfır km araç tercih edenlerin sayısı, ikinci el tercih edenlerden daha az olsa da geçtiğimiz 8 ayın verilerinin yayınlanması ile birlikte, bu yılın en çok satan sıfır km araçlar belli oldu. Listede Türkiye'de üretilen araçlar çoğunlukta.

En çok satan otomobiller:

1 - Fiat Egea Sedan

Listemizin 1. sırasında Fiat Egea Sedan var. Bursa'daki Tofaş fabrikalarında üretilen otomobil, geçtiğimiz 8 ayın en çok satan otomobili oldu. Toplam satış sayısı da 25 bin 857.

2 - Renault Clio HB

2. sırada ise Renault Clio HB yer alıyor. Hem benzinli hem de dizel olarak alınabilen otomobilin ilk 8 aydaki satış rakamı 13 bin 158.

3 - Renault Magane Sedan

Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen 3. otomobil ise Renault Megane Sedan. Oyak Renault Bursa tesislerinde üretilen C sınıfı kompakt araç 13 bin 38 adet sattı.

4 - Toyota Corolla Sedan

En çok tercih edilen 4. araç ise Adapazarı'nda üretilen Corolla Sedan oluyor. Hibrit versiyonu da bulunan araç toplamda 11 bin 56 adet sattı.

5 - Honda Civic Sedan

Listenin 5. sırasında ise Honda'nın bu ay itibariyle makyajlı modelini de satışa sunduğu Civic Sedan modeli bulunuyor. Makyajla birlikte ön tarafta ufak değişiklikler yapılan araç ve sürüş ve otonom sistemleri güncellenen araç, toplam 9 bin 101 adet sattı.

6 - Volkswagen Passat

6. sırada ise bir Alman arabası yer alıyor. D sınıfının en çok tercih edilen modellerinden birisi olan VW Passat'ın bu ay makyajlı modeli de satışa çıktı. Toplamda 6 bin 848 adet satmayı başardı.

7 - Nissan Qashqai

En çok tercih edilen otomobillerin 7. sırasında ise Nissan Qashqai var. Aracın satış fiyatı 161 bin ile 247 bin TL arasında değişiyor. 8 ay içerisinde toplamda 5 bin 356 adet Qashqai satıldı.

8 - Peugeot 5008

Listenin 8. ve son sırasında ise SUV bir araç olan Peugeot 5008 yer alıyor. Başarılı bir satış sayısına ulaşan araç toplamda 5 bin 75 adet sattı.

Listenin üst sıralarında Türkiye'de üretimi gerçekleşen ve diğerlerine kıyasla daha uygun fiyatlara satılan otomobiller yer alıyor. Bu da sıfır km araç tercih eden tüketicilerin de daha uygun fiyatlı otomobillere yöneldiğini gösteriyor.