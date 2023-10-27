Türkiye’de kripto para yatırımcısı çok fazla ve dolar kurunun yüksek olmasından dolayı en ucuz şekilde kripto para transferi yapmak büyük önem taşıyor.

Bir borsadan ya da bir cüzdandan diğerine kripto para aktarırken herkes en hızlı ve en düşük ücretler ile işlem yapmak ister. Ancak bu süreç biraz sorunlu olabilir.

Her bir kripto paranın fiyatı sürekli olarak değişmektedir ve aynı zamanda kullandığınız blok zincir ağının hızı para transferi yaparken çok önemlidir.

Hızlı ve düşük ücretlerle kripto para transferi yapmanın püf noktaları nelerdir?

En hızlı ve en düşük ücretlerle kripto para transferi yapmak için ilk olarak kullandığınız borsa ya da cüzdanın transfer seçeneklerini bilmeniz gerekir. Bunu, kullandığınız platforma girip transfer sayfasına giderek kolayca öğrenebilirsiniz.

Kullanabileceğiniz kripto para transfer seçeneklerini öğrendikten en ucuz olanı bulmak için hepsini tek tek deneyebilirsiniz. Ancak burada kripto para ağları ve blok zincirlerin hızı devreye girmektedir. Bazı blok zincirlerde transfer ücretleri düşük olsa da hız çok yüksek olmayabilir.

En hızlı ve en düşük ücretli kripto para ağları ve blok zincirler:

En hızlı ve düşük ücretlere sahip kripto para ağlarının hızları genellikle benzerdir. Ancak bu ağları kullanırken transfer ücretleri kripto para fiyatları sürekli olarak değiştiğinden farklı olabilir.

Kripto para Transfer Hızı Transfer Ücreti NANO 1 saniyeden daha az Ücretsiz Dash 1 ila 2 saniye arasında 0.0043 dolar Monero 2 dakika 0.00014 dolar Stellar 3 ila 5 saniye arasında 0.0000035 dolar XRP 3 ila 5 saniye arasında 0.0011 dolar Litecoin 2.5 dakika 0.04 dolar Bitcoin Cash 10 dakika 0.0024 dolar

1. Modern dünyanın dijital para birimi Nano

Nano (XNO) 2014 yılında RaiBlocks adı ile piyasaya sürüldü. Kurucusu Colin LeMahieu; Dell, AMD ve Qualcomm gibi dev teknoloji şirketlerinde çalışan bir isimdir. 2017’den itibaren Nano kripto para ağının gelişimini üstlenen Nano Vakfında yöneticilik yapmaktadır.

2018 yılında yeniden markalaşmıştır ve yeni adı Nano hızlı ve kolay blok zincir ağını tasvir etmek için seçilmiştir. Nano, modern dünyanın dijital para birimi olarak kendini tanıtmaktadır. Nano (XNO) ağının amacı güvenilir, ücretsiz ve neredeyse anlık kripto para transferleri gerçekleştirmektir.

2021 yılında Nano, ISO standartlarını karşılamak için kripto para birimi adını XNO ve sembolünü Ӿ olarak değiştirdi. Nano ağında transfer yapmak ücretsizdir ve ağ, saniyede 1.000 işlem yapabilir. Tüm bu süreç, ağın ekstra enerji tüketmesine neden olmaz. Bu açıdan, Nano ağı tamamen çevre yanlısıdır.

2. Küresel ödemeler ağı olmayı hedefleyen Dash

Dash, 2014 yılının başlarında piyasaya sürülen bir kripto para birimidir. Evan Duffield ve Kyle Hagan adlı yazılım geliştiricileri tarafından kurulmuştur.

Açık kaynaklı blok zincir teknolojisi kullanan Dash’in amacı, hızlı ve doğası gereği merkeziyetsiz olan küresel ödemeler ağı kurmaktır. Web sitesine göre Dash, “dünyadaki ödemeler odaklı ölçeklenebilir ve en çok kullanıcı dostu olan kripto para birimidir.”

3. Tamamen özel ve anonimliği savunan Monero

Monero 2014 yılında piyasaya sürülmüştür ve amacı para aktarma işlemlerinin tamamen özel ve anonim olarak yapılmasını sağlamaktır. Kurucuları 7 kişidir ve bunlardan 5 tanesi hâlâ kimliğini açıklamamıştır.

Kimliğini açıklayan Monero kurucularından biri Ricardo Spagni’dir ve şu anda projenin lideri olarak görev yapmaktadır. Diğeri ise şu anda Monero’nun Avrupa kripto para yöneticisi olan David Latapie’dir.

4. Bireyleri, bankaları ve ödeme aracılarını birbirine bağlayan Stellar

Stellar, 2014 yılında Stellar Geliştirme Vakfı tarafından kurulan eşler arası merkeziyetsiz bir ağdır. 2015 yılında resmi olarak piyasaya sürülmüştür.

Platformun amacı, finansal kaynakları en düşük ücretler ile hızlı bir şekilde aktarabilmektir. Stellar ağı; insanları, bankaları, ödeme aracılarını birbirine bağlar. Böylece ağın kullanıcıları birden fazla kripto varlığı gönderebilir, ticaretini yapabilir ve hatta yenilerini bile yaratabilir.

5. Dünyanın en iyi kripto para birimlerinden biri olan XRP

2012’de dünyanın en büyük kripto para birimlerinden biri olan XRP; David Schwartz, Jed McCaleb ve Arthur Britto tarafından çıkarıldı. XRP kripto para biriminin arkasındaki şirket 2012 Eylül ayında kurulan Ripple şirketidir. Ripple’ın şu anki CEO’su Brad Garlinghouse’dur.

XRP, Bitcoin blok zincir ağına karşı daha hızlı ve daha enerji verimli bir alternatiftir. XRP ağı çok ucuz işlem ücretleri karşılığında saniyede 1.500 adet işlem gerçekleştirebilir.

2020 yılında ABD’li menkul kıymetler düzenleyicisi SEC, Ripple’ın üst düzey yöneticilerine ve XRP kripto para birimine dava açmıştır. Ripple, 20 Ekim 2023’te üst düzey yöneticilerinin bu davada adlarının temize çıktığını duyurmuştur.

Ancak XRP kripto para birimine açılan dava devam etmektedir. Bu davanın da kısa bir süre içinde büyük ihtimalle olumlu olarak sonuçlanması beklenmektedir.

6. Mikro transferler ve anlık ödemelerin kralı Litecoin

Litecoin, Charlie Lee tarafından kurulan bir kripto para birimidir. Litecoin ağı, blok zincir teknolojisini kullanarak hızlı, güvenebilir ve düşük ücretli ödemeleri işlemek için tasarlanmıştır.

Ağda işlem yapmanın ücreti çok düşüktür, ayrıca Litecoin mikro transferler ve anlık ödemeler için rahatça kullanılabilir.

Litecoin, dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin blok zincir protokolü temel alınarak yapılmıştır. Kurucusu Charlie Lee, Litecoin öncesinde Google ve Coinbase gibi şirketlerde çalışmıştır.

7. Hızlı ve çok düşük işlem ücretlerine sahip Bitcoin Cash

Bitcoin Cash, dünyanın en büyük ve değerli kripto para birimi Bitcoin’e bir alternatif olarak yaratılan bir kripto varlıktır. Bitcoin Cash’in kurucusu esasen Satoshi Nakamoto’dur.

2016 yılında Bitcoin’in popülaritesinin artması ile Bitcoin ağı yavaşlamış ve işlem ücretleri artmıştır. Bu beraberinde ağda bulunan madenciler arasında görüş ayrılığına neden olmuştur. 1 Ağustos 2017’de Bitcoin Cash blok zincir ağı Bitcoin’den ayrılarak yeni bir kripto varlık olarak piyasaya çıkmıştır.

Bitcoin Cash’i destekleyen önemli isimler arasında kripto para madencilik donanım üreticisi Bitmain ve Bitcoin topluluğu arasında bilinen bir isim olan Roger Ver yer almaktadır. Bitcoin Cash ağında işlem yapmak çok düşüktür. Bitcoin Cash; eşler arası ödemeler, mağazalardan mal ve hizmet alımı ve mikro işlemlerde kullanılabilir.

Kripto para birimlerinizi bir borsadan diğerine ya da bir cüzdana gönderirken yukarıdaki ağları kullanabilirsiniz. Bu kripto para ağları genellikle hızlı ve çok düşük işlem ücretlerine sahiptir. Ancak her borsa bu ağları kullanmanıza izin vermeyebilir ya da bazı durumlarda ağın kendi kripto para birimini satın almak zorunda kalabilirsiniz.