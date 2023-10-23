Kripto paralar 10 yıldan fazla bir süredir aramızda ve şimdiye kadar gerçekleştirilen 5 en büyük işlem, komik rakamlar karşılığında gerçekleştirildi. Ama nasıl?

Enflasyon, faiz artışları ve doların yükselmesi gibi nedenlerden dolayı kripto paraları şimdilik bir köşeye attık. Ancak kripto para dünyası, son haftalarda ve aylarda kırmızılarda olsa da her geçen gün etkileyici gelişmelere imza atıyor.

Bugün son düşüşleri unutup, tarihsel olarak kayda geçmiş en büyük ve aynı zamanda en düşük işlem ücretli 5 kripto para transferine bakacağız.

10 Nisan 2020 Cuma gününde tarihin en büyük ve aynı zamanda en düşük ücretli Bitcoin transferi gerçekleşti.

Bitcoin Miktarı: 161,500 BTC

Dolar Değeri: 1,1 milyar dolar

İşlem Ücreti: 0,68 dolar, o zamanlarda 4,5 Türk lirası

İşlemi Yapan: Bitfinex

161.500 Bitcoin’in gönderildiği tarihin en büyük Bitcoin transfer işlemi, sadece 0,68 dolarlık işlem ücretiyle gerçekleşti. Bitfinex’in Baş Teknoloji Yöneticisi Paolo Ardoino, bu işlemi borsalarının cüzdanını doldurmak için yaptıklarını açıkladı.

Şubat 2020'de 1,033 milyar dolarlık Bitcoin, bir borsa tarafından komik bir ücret karşılığında gönderildi.

Bitcoin Miktarı: 106.857 BTC

Dolar Değeri: 1,033 milyar dolar

İşlem Ücreti: 1,43 dolar, o zamanlarda 8,6 Türk lirası

İşlemi Yapan: Blockchain.com

Tüm zamanların en büyük ikinci kripto para gönderme işlemi, gizemli cüzdanlar arasında gerçekleşti. Bu transfer işleminin gizeminin çözülmesi 5 gün sürdü.

Bu işlemi gerçekleştiren gizemli cüzdanların daha önceki aylarda aynı miktarda Bitcoin’i birbirine gönderdiği tespit edildi. Bu muhtemelen bir borsanın fonlarını bir cüzdandan diğerine taşıdığını gösteriyor.

Bu işlem Blockchain.com borsası ile ilişkilendiriliyor ve işlemi yapan cüzdan adresine dair bir araştırma, bu adresin Blockchain.info'ya yani şimdi Blockchain.com’a bağlayan bir GitHub sayfasını ortaya çıkarıyor.

6 Eylül 2019 Cuma gününde transfer edilen 1 milyar dolarlık Bitcoin, kafaları karıştırdı.

Bitcoin Miktarı: 94.504 BTC

Dolar Değeri: Yaklaşık olarak 1 milyar dolar

İşlem Ücreti: 1,7 dolar, o zamanlarda 9,7 Türk lirası

İşlemi Yapan: Bilinmiyor

Üçüncü en büyük işlem, gizli bir kullanıcının diğerine çok düşük ücretle yaptığı bir fon transferini temsil ediyor. Bu işlem hakkında, tanınmış bir Bitcoin yorumcusu Max Keiser, “İşlemin bir finans kurumuyla ilgili olabileceğini” söyledi.

Ayrıca bu transferden hemen sonra Bitcoin fiyatı keskin bir şekilde düştü: 6 Eylül'de 10.654 dolardan 6 Ekim'deki 8.140 dolara kadar geriledi.

14 Ekim 2019 Pazartesi gününde Bitstamp CEO'su, işlem ücretlerinin çok az olması ile dalga geçti.

Bitcoin Miktarı: 107.848 BTC

Dolar Değeri: Yaklaşık olarak 894 milyon dolar

İşlem Ücreti: 12,65 dolar, o zamanlarda 73 Türk lirası

İşlemi Yapan: Bitstamp

Kripto para borsası Bitstamp, çok düşük bir işlem ücretiyle 107.848 BTC'yi bir kripto para saklama sağlayıcısına taşıdı. Bitstamp CEO’su Nejc Kodrič, bu işlem ücretinin o zamanlarda “ABD’de bir kahve fiyatına eşit olduğunu” söyledi.

16 Şubat 2020 Pazar gününde çok düşük bir işlem ücreti ile Bitcoin gönderen borsaya karşı şüpheler var.

Bitcoin Miktarı: 48.952 BTC

Dolar Değeri: Yaklaşık olarak 491 milyon dolar

İşlem Ücreti: 0,66 dolar, o zamanlarda 4 Türk lirası

İşlemi Yapan: Bittrex

Şimdiye kadar yapılan en büyük beşinci işlemin, kripto para borsası Bittrex'in işlem hacmini artırmak amacıyla yaptığı bir transfer olduğu iddia ediliyor. İşlem ücreti ise sadece 0,66 dolar oldu.

Kripto para birimlerinin tarihine geçmiş bu tarz büyük işlemler, kripto paralar ile milyon dolarların komik ücretler karşılığında çok hızlı bir şekilde yapılabildiğini kanıtlıyor. Bu kadar yüksek miktarlardaki paranın bu kadar düşük ücretlerle gönderilmesinin arkasında ise aracı kurumların olmadığı blok zincir teknolojisi geliyor.

1 milyon dolarlık bir banka transferinin 30 ila 50 dolar arasında maliyeti olabileceğini düşünürsek, kripto paraların cazibesi daha iyi anlaşılıyor.