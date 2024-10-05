Seyahat etmeyi seviyorsanız alışveriş yapmayı da bir o kadar seviyor olmalısınız. Özellikle havaalanlarında bulunan “duty free” bunun için biçilmiş bir kaftan!

Uçağı beklerken ya da daha uygun fiyatlı bir şeyler almak isterken uğradığımız nokta olan duty free nasıl çalışıyor?

Birçok şeyi uygun fiyata bulduğumuz bu alışveriş noktaları, nasıl oluyor da böyle bir alışveriş imkânı sunabiliyor?

Duty free, seyahat noktalarında vergi ve harçlardan muaf alışveriş yapma imkânı sunan özel alanlardır.

Tabii bu deneyimi yalnızca ekonomik avantajlarla sınırlı tutmak doğru değil. Dünya genelinden çeşitli ürünleri keşfetme fırsatı da sunuyor. Duty free alışveriş, birçok konudan daha avantajlı bir konuma gelebiliyor.

Genelde uluslararası havalimanlarında, sınır kapılarında ve limanlarda yer alan duty free alanları, aslında yolcuların pasaport kontrolü sonrasında vergi ve harç ödemeden alışveriş yapmalarına imkân tanıyor. Özellikle turistik bölgelerde yoğunluk gösteren duty free mağazaları, parfümlerden alkollü içeceklere, kozmetik ürünlerden hediyelik eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Peki buralardan nasıl alışveriş yapılabilir?

Duty free mağazalarından alışveriş yapmanız için pasaport ya da yurt dışına çıktığınızı gösteren bir çıkış evrağınız olmalı. Pasaport kontrolünden hemen sonra gümrüklü alanda pasaportunuzu beyan ederek alışverişe başlayabiliyorsunuz

Tabii bu alışverişte de birtakım kısıtlamalar var. Vergisiz ya da çok düşük oranda vergili ürünlerin satıldığı bu noktalarda, bir kişinin alabileceği ürünler de sınırlı oluyor. Bu limitler ise ülkenin gümrük mevzuatına göre değişiklik gösterebiliyor.

Bu alışverişlerdeki vergi muafiyeti, ürünlerin daha uygun fiyatlarla sunulmasını sağlıyor.

Geniş bir ürün yelpazesi mevcut olan bu mağazalarda parfümler, kozmetik ürünler, alkollü içecekler, çikolatalar, elektronik cihazlar ve yerel hediyelik eşyalar gibi pek çok seçenek var.

Ancak ürünlerin fiyatları, yerel mağazalara göre genellikle daha düşük olmasına rağmen her zaman en uygun fiyatı sunmayabilirler. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var.

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