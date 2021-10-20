Düz Dünyacılar Grubundaki Akıllara Zarar Paylaşımlar

Tarihteki bazı ilkel toplulukların, Dünya'nın bir kaplumbağanın sırtında ya da bir öküzün boynuzlarında taşındığına inandıklarını elbet duymuşsunuzdur. Modern bilimle birlikte bu düşünceler tarihe gömüldü fakat hâlâ küçük bir azınlık benzer iddialara inanmaya devam ediyor.

Erken Mısır ve Mezopotamya düşüncesinde, Dünya'nın okyanusta yüzen bir disk olduğu sanılıyordu. Dünya'nın düz olduğuna dair inanış, MÖ 5. yüzyılda da devam etti. Anaksagoras, Dünya'nın düz olduğuna; öğrencisi Archelaus ise düz Dünya'nın Güneş'in herkes için aynı anda doğmamasına ve batmamasına izin vermek için bir daire gibi ortadan çöktüğüne inandı.

Avrupa'da yaşanan bilimsel devrim sonrasında Dünya'nın düz olduğu pek de tartışılmadı. Bilimsel kanıtlar kafadaki soru işaretlerini kaldırdı fakat yine de çok küçük bir azınlık, Dünya'nın düz olduğuna inanmaya devam etti; üstelik bu yönde bilimsel kanıtlar sunamamalarına rağmen. Ellerindeki çeşitli kanıt iddiaları her seferinde ispatlı bir şekilde yalanlansa da inandıkları şeyden ödün vermemeye devam ediyorlar.

Biz de Facebook'taki bir Düz Dünyacılar grubuna sızdık ve fantastik iddialarını inceledik. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar:

Düz Dünyacıların haritalarından biri şu şekilde:

"Haritalarından biri" diyoruz çünkü kendileri de bu konuda uzlaşabilmiş değiller. Pek çok düz Dünya haritası ortalıkta dolanıyor.

En yaygın haritalarında, düz bir Dünya'yı kaplayan kubbe şeklindeki bir boşluk bulunuyor.

Daha da şaşırtıcı olan ise bu kubbenin içinde Güneş ve Ay'ın bulunduğuna inanmaları. Yani Güneş, Dünya'dan çok küçük bir boyuta sahip.

Bu gibi gruplardaki kanıt iddiaları oldukça ilginç. Hiçbiri somut bir şey sunmuyor.

Mars'a gidildiğine de inanmak istemiyorlar.

Bilim kurgu filmi konusu olsa IMDb'si 4 puanı geçmez.

Gelişmelerden bihaber olduklarını görebiliyorsunuz.

Kahkaha emojilerinden de anlaşılacağı üzere, grupta troll amaçlı bulunanlar ve Düz Dünyacıları ikna etmek için boşa kürek çekenler de bulunuyor. Bu tip paylaşımlara da izin veriliyor fakat verilen cevaplar oldukça enteresan.

Cevaplardan bazıları:

Beyin bedava.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, pandemiye de inanmıyorlar.

Her şeyden önce imla konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor.

Ayrıca imla dışında temel düzeyde Photoshop öğrenmeleri de gerekiyor.

Dinozorlar ise onlara göre muhtemelen bu şekilde yok oldu.

Hatta belki de dinozorların hiç olmadığına bile inanıyor olabilirler.

Açıkçası "Muz Dünyacılar" fikri çok daha olası görünüyor.