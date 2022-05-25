Dyson, Ev Tipi Yardımcı Robotlar Üzerinde Çalışmaya Başladı

Elektrikli ev aletleri sektörünün önde gelen isimlerinden Dyson, ev tipi robotlar üzerinde çalışmalara başladığını duyurdu. İnsan hayatını görülmemiş düzeyde kolaylaştırmayı amaçlayan robotlar, şu an için daha çok robotik kol tipinde olacak gibi görünüyor.

Geliştirdiği süpürgeler, saç şekillendiriciler ve hava temizleyicilerle Türkiye'de büyük ilgi gören Dyson, şirketin geleceğine yönelik çok önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Philadelphia şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Robotik ve Otomasyon Konferansı kapsamında konuşan şirket yetkilileri, Dyson'ın ev tipi robotlar üzerinde çalıştığını duyurdular. Yıllardır filmlerde gördüğümüz robot ev yardımcıları, Dyson'la gerçek ürünler haline gelecekler gibi görünüyor.

Dyson tarafından yapılan açıklamalara göre İngiltere'deki Hullavington Havaalanı kampüsüne devasa bir robotik araştırma merkezi kuruldu. Bu tesis, İngiltere'nin en büyüğü olarak lanse edildi. Hatta Dyson yöneticileri, bu tesiste çalışacak yeni elemanlara da ihtiyaç duyduklarını açıkladılar. Dyson'ın ev tipi robotlarının temelleri de bu tesiste atılacak. Peki son kullanıcı, ne tür robotlarla karşılaşacaklar?

Dyson'ın robotlarıyla ev işi yapmak tarihe karışabilir

Dyson'ın servis ettiği görüntülere baktığımızda, şirketin daha çok robotik kollar üzerinde çalıştığını görüyoruz. Bu bağlamda; bulaşık yıkamaya yardımcı robotlar, ortalığı toparlayan robotlar ve koltuk gibi düz olmayan yüzeyleri temizleyecek robotlar, şirketin öncelikleri arasına girmiş gibi görünüyor. Dyson, ev tipi robotlarını yapay zeka ile destekleyeceğini ifade ediyor. Yapılacak çalışmalar sonrası, bu robotların hiçbir eşyaya zarar vermemesinin sağlanması hedefleniyor. Yani Dyson tarafından geliştirilen robotlar, eşyaları tıpkı biz insanlar gibi narince tutabilecek.

Aslına bakacak olursak Dyson, ev tipi robotlar sektörüne "360 Eye" olarak isimlendirdiği robot süpürge ile giriş yapmıştı. Ancak şirketin ABD'deki açıklamaları, planların robot süpürgelerden ibaret olmayacağını gözler önüne seriyor. Piyasaya sürdüğü hemen her ürünle dikkat çeken şirket, ev tipi robotlarıyla da gündemi sarsabilir gibi görünüyor.