Dyson’ın özel daveti ile şirketin İngiltere, Malmesbury’deki teknoloji kampüsüne gittik. Yakında Türkiye’ye gelecek yüksek teknolojili yeni ürünleri gördük. Üstelik görmekle kalmayıp Dyson’ın hayran kaldığımız süpürgelerini ve hava temizleyicilerini nasıl ürettiğini birinci ağızdan deneyimleme şansı yakaladık.

ÖZEL HABER - Dyson’ı duyma sebebiniz dikey ve robot süpürgelerinin hatta göz alıcı saç bakım ürünlerinin kalitesi olabilir. Ancak firma bu yüksek teknolojili ve kaliteli ürünlerle tanınmadan epey önce, 1991 yılında, İngiltere’nin Malmesbury şehrinde kuruldu.

İşte o günden bu yana şirketin kurulduğu merkezi, sadece bir ofis değil, aynı zamanda yaşam alanı olarak da kullanılıyor. Dyson’ın özel daveti ile katıldığımız basın turunda gördük ki üretilen yüksek teknolojilerin arkasında firmanın çalışanları için sunduğu konforun çok büyük bir payı var.

Dyson kampüsünde yaklaşık 14.000 kişi çalışıyor, daha doğrusu yaşıyor, hem de tam anlamıyla…

Kampüs içerisinde çalışanların konforu için düşünülmemiş hiçbir şey yok. Yaşam alanlarından çalıştıkları merkezlere kadar burada her şey doğa ile iç içe. Bir bakıma Dyson’ın sadece elektrikli ev aletleri üreten bir firma değil de tam anlamıyla teknoloji ve AR-GE şirketi olduğunu kanıtlar nitelikte bir kampüsü deneyimleme şansımız oldu.

Üstelik bu kampüsün içerisinde sadece firmanın ofisleri yok, direkt firmada çalışacak mühendisleri yetiştiren Dyson Enstitüsü var;

İngiltere’nin seçkin eğitim kurumlarından Warwick Üniversitesi ile iş birliği yapılan bu enstitü, ilk mezunlarını Eylül 2021’de vermiş. Aynı zamanda Ekim 2023 itibarı ile 270 yeni öğrenci de bünyesine katılmış. Kendi üniversitelerini inşa eden firmalarda çalışmak mı, var bir hayalimiz!

Bu büyük kampüsün içerisinde elbette sadece gördüğümüz robot süpürgeler ve saç bakım ürünleri geliştirilmiyor. Dyson, mühendisliğin olduğu hemen her alanda dünyanın en uzman şirketlerinden birisi:

Mesela küçücük süpürgelerin neredeyse ortamdaki havayı boşaltacak kadar kuvvetli çalışmasını sağlayan Hyperdymium motor teknolojisi işte bu kampüste geliştiriliyor. Şirket, aynı zamanda bizi kablolardan kurtaran batarya teknolojileri ve kimyası, termodinamik, enerji depolama, biyomedikal teknolojiler, kablosuz bağlantı birimleri, sensör algoritmaları ve mobil uygulamalar üzerine tüm mühendislik alanlarının merkezini bu kampüste bulunduruyor.

Kısaca, Dyson’ın kampüsüne bir teknoloji üssü desek yeri var.

Aşağıdaki ürünlerin tamamı işte böyle bir yerde geliştiriliyor:

Hava temizleyiciler, süpürgeler, robot süpürgeler ve saç bakım ürünleri gelecekte belki de fazlasıyla yaygınlaşacak hava temizleyici kulaklık Dyson Zone da bu ürünler arasında.

Ocak 2024’te Türkiye’ye gelecek robot süpürge Dyson 360 Vis Nav’da diğer robot süpürgelerde görmeye alıştığımız toz toplayıcı fırçalar yok. Yani bir robot süpürge ama bildiğiniz kablosuz süpürgeler gibi çalışıyor, standart robot süpürgelerden 6 kat daha güçlü:

Dyson’ın robot süpürge konusundaki önceki başarılarının bir ürünü 360 Vis Nav. HEPA filtreli olması sayesinde sadece tozu değil, ortamda yaşayanlara zarar verecek çok daha küçük partikülleri de içerisinde hapsediyor. Toz toplamadaki başarı oranları ise %99,99. Geriye kalan o %0,01’lik detaylar ise artık mikroskobik partiküllerden ibaret.

Dyson 360 Vis Nav’ın pil süresi 65 dakika, ancak en yüksek emiş gücünde çalıştığı modla kullanırsanız 20 dakika boyunca temizlik yapabiliyor ki bu, 6 kat daha güçlü bir süpürge için oldukça iyi bir süre diyebiliriz. Ayrıca Dyson, robot süpürge için geliştirdiği algoritma sayesinde bu modlar arasında otomatik geçiş yapıyor. Zeminin durumuna ve toz yoğunluğuna göre emiş gücü artıyor ya da azalıyor.

Yetkililere bu süpürgede neden ıslak temizlik için bir paspas modunun olmadığını sorduğumuzda, aslında epey tüketici dostu bir yanıt aldık. Söylediklerine göre paspas modu süpürgenin maliyetini ve bu sebeple de fiyatını yükseltecekti. Ayrıca Dyson 360 Vis Nav’ın belki de çoğu zaman insanların süpürge temizliği yapma ihtiyacı hissetmemelerini sağlayacak kadar iyi bir robot süpürgeden daha fazlası olmasını istemediklerini ilettiler. Yani amaca uygun geliştirilen yüksek teknoloji bir ürün Dyson 360 Vis Nav.

Yine Ocak 2024’te Türkiye’ye gelecek bir diğer Dyson ürünü ise Submarine. Kendisi su ile temizlik yapmanızı sağlayacak yüksek teknolojili bir süpürge başlığı:

Bu süpürge başlığı, sadece sulu temizlik yapmakla kalmıyor. Dyson V15s’in gövdesi ile uyumlu olan bu başlık; saç ve iplik gibi toz dışındaki diğer kirleticilerin dolaşmadan süpürge haznesine gitmesini sağlıyor. Işıklandırması sayesinde süpürge yaparken yerde kalan en ufak toz zerrelerini ve öbeklerini gözden kaçırmamanızı sağlıyor.

Dyson Gen5detect kablosuz süpürge gördüğümüz diğer ürünler arasındaydı:

Çok yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunulan Gen5detect kablosuz süpürge, Dyson mühendisliğinin son ürünlerinden birisi. Tam 262 airwatt çekiş gücüne sahip bu kablosuz süpürge, dahili olarak gelen ışık hüzmesine sahip Fluffy Optic başlığı sayesinde daha önceki nesillere göre yerdeki tozları 2 kat daha rahat görmenizi sağlıyor. Aynı zamanda tıpkı robot süpürge Dyson 360 Vis Nav gibi toz ve zerrecikleri %99.9 oranında hapsedebiliyor.

Son olarak Dyson’un HEPA Big+Quiet hava temizleyicisini de yerinde inceleme şansı yakaladık:

100 metrekareye kadar alana sahip odalardaki havayı temizlemek için geliştirilen Dyson HEPA Big+Quiet, Dyson mühendislerinin incelikle üzerinde çalıştığı bir ürün. Evlerdeki geniş salonlar, otellerdeki büyük odalar, toplantı salonları, kapalı fuaye alanları gibi ortamlardaki havayı temizlerken oldukça sessiz çalışabiliyor. Özellikle çalışma alanları gibi aynı anda birden fazla insanın bulunduğu alanların hava kalitesini artırmak; ortamdaki polen ve formaldehit gibi kirleticilerden kurtulmak için ideal bir ürün.

Dyson’ın doğduğu, bugün de tüm operasyonlarının merkezi olan İngiltere, Malmesbury’deki teknoloji kampüsünden şimdilik bu kadar. Orada gördüğümüz ürünleri deneyimlemek ve sonuçlarını sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Takipte kalın!