e-Nabız ile Grip Aşısı İçin Risk Durumu Nasıl Öğrenilir?

Grip aşısı, koronavirüs salgınında geçecek bir kış ayı öncesinde vatandaşların öncelikli ihtiyacı haline geldi. e-Nabız sistemi ile grip aşısı için risk durumunuzu öğrenebilmeniz için adımları listeledik.

Havalar soğudukça korunmamız gereken şeylerden birisi de halk arasında "grip" olarak bilinen hastalığa yol açan influenza virüsleridir. Ülkemizde görülen dört mevsimin en serti olan, ağır şartlara sahip kış aylarında çoğumuz en az 1 kez grip geçiririz. Bünyemiz grip aşısı yardımıyla influenzaya karşı koruyucu antikor üretebilir hale gelir. Ancak bu yıl grip dışında çok daha büyük bir tehlike de kapıda: Koronavirüs.

Yakın zamanda İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu’nun aynı anda hem gribe, hem de Covid-19 virüsüne yakalanmanın mümkün olduğu ve ölüm riskini neredeyse iki katına çıkardığını açıklaması üzerine panik seviyesi arttı. Yaklaşan kış dönemi sebebiyle Influenza bulaş riskinin de arttığını düşünürsek, grip aşısı gereklilik haline geldi.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanın risk grubuna göre aşının yapılacağı ve tüm vatandaşların, risk durumlarını e-Nabız sisteminden öğrenebileceği aktarıldı. Kademeli şekilde yapılacak grip aşısı için bakanlığın, geçtiğimiz yıllara göre daha fazla influenza aşısı temin edeceği açıklandı.

e-Nabız grip aşısı risk durumu nasıl öğrenilir?

Adım #1: e-Nabız sitesine buradan ulaşın,

e-Nabız sitesine buradan ulaşın, Adım #2: e-Nabız sistemine kayıt olun. Eğer daha önce kayıt olduysanız giriş yapın,

e-Nabız sistemine kayıt olun. Adım #3: e-Nabız sisteminde “Influenza Risk Durumu” kısmını kontrol edin.

Adım #1: e-Nabız sitesine buradan giriş yapın.

e-Nabız internet sitesine giriş yapmanın birkaç yolu var. En çok tercih edilen e-Devlet kapısı ile e-Devlet şifresi, mobil imza veya e-İmza ile giriş yapabilirsiniz. Ancak eğer e-Devlet şifreniz yoksa aile hekimine cep telefonu numaranızla kayıt olarak, tek kullanımlık erişim kodu alabilirsiniz.

Adım #2: e-Nabız sistemine kayıt olun.

Yaşadığınız ülkeyi, şehri, boyunuzu ve kilonuzu doğru bir şekilde doldurun. Ardından aşağıda görülen işaretlenebilir kutucuklardan, ekstra olarak eklemek istediğiniz seçenek varsa ekleyin.





Güncel olarak kullandığınız e-posta adresinizi ve telefon numaranızı girin. Ardından şifrenizi en az 10 karakter ve 2 harf içerecek şekilde belirleyin. Son olarak kaydet butonuna basın. Girdiğiniz bilgileri kaydetmemek amaçlı bir yere kaydedebilirsiniz.

Girmiş olduğunuz telefon numaranıza gelen onay kodunu girin ve onaylayın.

Adım #3: e-Nabız sisteminde “Influenza Risk Durumu” kısmını kontrol edin.

e-Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra önünüze gelen profil ekranında ve bildirim olarak influenza risk durumunuz bulunmaktadır. En alt kısımda, mavi işaretli bölgede görülebileceği üzere “Influenza (Mevsimsel Grip) Bilgilendirme” şeklinde bilgilendirme yapılmıştır. Eğer yüksek risk grubunda değilseniz, Influenza açısından yüksek risk grubunda değilsiniz. Durumunuz ileride yeniden değerlendirilecektir.” ibaresini göreceksiniz.

Grip aşısı ücreti ne kadar?

Grip aşısının güncel fiyatı 72,64 TL. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın çalışması kapsamında aşı risk grubundaki vatandaşlara ücretsiz uygulanacak. Vatandaşlar aldıkları kişiye özel reçeteler ile eczanelere giderek grip aşısı olabilecekler.

Öncelikli olarak grip aşısı olması beklenen yüksek risk grupları:

Kronik rahatsızlığa sahip olanlar

65 yaş ve üstü vatandaşlar

Hamileler

Pandemi nedeniyle talebi artan grip aşısı için uzmanlar, yüksek risk grubunda bulunan vatandaşların aşı için öncelik hakkı olması gerektiğini önerdi. Bunun ardından Sağlık Bakanlığı kararını açıklayarak; kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, 65 yaş ve üstü vatandaşların ve diğer yüksek risk grubundaki vatandaşların öncelikli olarak grip aşısına tâbi tutulacağını belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarda ve 65 yaş üstü vatandaşlarda risk oranı her anlamda çok yüksek. Gerek influenza riski, gerek Covid-19 ile birleşen influenza riski oldukça öngörülebilir olduğu için, diğer vatandaşlardan daha öncelikli hale gelmeleri oldukça doğal.

Grip aşısı salgın döneminde ne işe yarayacak?

Aşılar hayatımızın önemli parçalarından biri. Bağışıklık sistemimizin yetersiz kaldığı noktalarda, bize destek olarak hastalığı neredeyse hiç atlatmamayı, atlatsak bile hafif geçmesini sağlıyor. Mikroplar ve virüslere karşı savaşmamızı sağlayan aşılardan en önemlisi de influenza, yani grip aşısıdır. Özellikle kış ayının korkulu rüyası olan gripten korunmanın en önemli yollarından biri de grip aşısıdır.

Influenza virüsü sürekli olarak mutasyona uğradığı için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün durumunu takip ederek her yıl aşı içeriğinde güncelleme yapmaktadır. Pandemi ilan edilmeden önce influenza A ve influenza B tiplerine ayrılan aşı içeriği güncellenmiş, %50 ila %80 arasında koruma sağlamıştır.

Koruyuculuğu ortalama 6-8 ay süren grip aşısı, salgın döneminde influenza ile Covid-19’un birleşerek ölüm riskini iki katına çıkarmaması için en önemli önlemlerden birisi oldu. Grip aşısını olduktan sonra influenza virüsüne karşı ciddi bir bağışıklık kazamak mümklün. Böylece pandemi döneminde ölümcül risk oranını düşürmüş olursunuz.