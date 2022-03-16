Sektörün önemli isimlerini öğrencilerle buluşturmayı hedefleyen E-Ticaret Zirvesi'22, 16 Mart'ta düzenlenecek.

Gebze Teknik Üniversite IEEE Öğrenci Topluluğu tarafından her yıl düzenlenen ve gelenekselleşmiş olan E-Ticaret Zirvesi’22, geri dönüyor.

16 Mart tarihinde saat 11:00’da düzenlenecek olan etkinlik bu yıl hibrit olarak düzenlenecek. Etkinliğe hem YouTube üzerinden canlı olarak hem de GTÜ Kongre Merkezinden yüz yüze katılabilirsiniz.

Etkinlikte hem ülkemizin hem de dünyanın önemli şirketlerinden yöneticiler olacak

Etkinlikte Hepsiburada, Skechers, Evidea, Teknosa, L’oreal, Penti, ve LC Waikiki gibi firmaların üst düzey yöneticileri bulunacak. E-ticaretin a’sından z’sine kadar her detayın konuşulacağı etkinlikte katılımcıları birbirinden güzel hediyeler de bekliyor.

Eğer sizde E-Ticaret Zirvesi’22 hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.