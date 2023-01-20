Electronic Arts, NFS Unbound'dan tutun da Sims 4 eklenti paketlerine kadar neredeyse tüm oyunlarına ve paketlerine indirim yaptı.

Oyun sektörünün ilk büyük indirim dönemi olan Ay Yeni Yılı geldi çattı. Ay takvimine göre yeni yılın ilk gününün kutlandığı bu dönemde EA, Steam ve Rockstar Games gibi firmalar genellikle tüm dünyada çeşitli indirimler ve kampanyalar düzenliyor.

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birisi olan Electronic Arts ise 2023 Ay Yeni Yılına özel onlarca oyunda %90’a varan tarihi indirimler yaptı. Bu indirimlerde yaklaşık 2 ay önce çıkan Need for Speed Unbound ve FIFA 23 gibi yapımlar da ciddi oranda indirime girdi.

Need For Speed Unbound

Normal Fiyatı: Standart Sürüm 1.199,99 TL -Palace Sürüm 1.399,99 TL

-Palace Sürüm EA İndirimli Fiyatı: Standart Sürüm 599,99 TL -Palace Sürüm 699,99 TL

-Palace Sürüm Steam İndirimli Fiyatı: Standart Sürüm 599,99 TL-Palace Sürüm 699,99 TL

EA’in geçtiğimiz Kasım ayının sonunda piyasaya sürdüğü ve özellikle görsel tasarım diliyle hem eleştirilen hem de övülen Need for Speed Unbound, yılların eskitemediği arcade yarış oyunu serisine yeni bir soluk getirmek istiyor. Oyun, çıkışından beri ilk defa büyük bir indirime giriyor ve sürekli güncellenen kur fiyatları nedeniyle NFS Unbound’ı bir daha bu kadar uygun fiyata alamayabilirsiniz.

FIFA 23

Normal Fiyatı: Standart Sürüm 699,99 TL -Ultimate Sürüm 899,99 TL

-Ultimate Sürüm EA İndirimli Fiyatı: Standart Sürüm 209,99 TL -Ultimate Sürüm 359,99 TL

-Ultimate Sürüm Steam İndirimli Fiyatı: İndirim Yok

EA’in bugüne kadar ki en başarılı oyun serisi olan FIFA, kimi futbol severlere göre her yıl kendini tekrar etse de pek çok oyuncuya göre güncellenen modellemeler ve fizik motoru sayesinde her yıl daha da gerçekçi bir oyun deneyimi sunuyor. Eğer serinin yeni oyunu çıkana kadar FIFA 23’ün tadını çıkarmak isterseniz bu indirim beklediğiniz şans olabilir.

Battlefield 2042

Normal Fiyatı: Standart Sürüm 599,99 TL -Ultimate Sürüm 1.099,99 TL

-Ultimate Sürüm EA İndirimli Fiyatı: Standart Sürüm 197,99 TL -Ultimate Sürüm 494,99 TL

-Ultimate Sürüm Steam İndirimli Fiyatı: Standart Sürüm 197,99 TL-Ultimate Sürüm 494,99 TL

Geldik EA’in en tartışmalı oyununa. BF 2042 ilk beta sürümünden beri o kadar ağır eleştiriler aldı ki oyun tüm FPS savaş oyunları içerisinde en çok negatif yorum alan ve linçlenen oyun olmayı başardı. Oyundaki tüm hatalar az çok giderilmiş olsa da bazı oyuncular hala bu oyuna karşı fazlasıyla önyargılı. Ancak oyunun %67’lik indirimi bu önyargılarınızı aşmanıza neden olabilir.

Tabii ki EA’in tüm indirimli oyunlarını ve paketlerini sıralamaya kalksak buradan Fizan’a yol olur. Ancak eğer siz EA’in tüm indirimli oyunlarını incelemek isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanarak oyunları EA’in resmî sitesinden ya da buradaki bağlantıyı kullanarak Steam üzerinden inceleyebilirsiniz. Ancak EA’in sitesinde indirime giren her oyunun Steam’de indirime girmediğini hatırlatalım.